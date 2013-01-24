Широкие возможности для геймеров

Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах