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Гарнитура для компьютерных игр

SHG7980/10
Общая оценка / 5
  • Широкие возможности для геймеров Широкие возможности для геймеров Широкие возможности для геймеров
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    Гарнитура для компьютерных игр

    SHG7980/10
    Общая оценка / 5

    Широкие возможности для геймеров

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 999 руб.
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    Гарнитура для компьютерных игр

    Широкие возможности для геймеров

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах

    Широкие возможности для геймеров

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 999 руб.
    Найти похожие продукты

    Гарнитура для компьютерных игр

    Широкие возможности для геймеров

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах

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      Широкие возможности для геймеров

      Мощные басы

      • Настраиваемый микрофон
      • Черный
      Мощные 40-мм излучатели потрясают взрывными басами

      Мощные 40-мм излучатели потрясают взрывными басами

      Мощные 40-мм излучатели потрясают взрывными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает в действие на экране.

      Легкие полноразмерные наушники для комфорта при длительной игре

      Легкие полноразмерные наушники для комфорта при длительной игре

      Эти легкие полноразмерные наушники Philips с регулируемой конструкцией обеспечивают идеальную комфортную посадку. Мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт и не нагреваются.

      Микрофон с шумоподавлением не пропускает фоновый шум

      Микрофон с шумоподавлением не пропускает фоновый шум

      Регулируемый микрофон с шумоподавлением не пропускает отвлекающий фоновый шум

      Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой подстройки

      Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой подстройки

      Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Оголовье

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        500 мВт
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Частотный отклик наушников
        20 — 20 000 Гц
        Сопротивление наушников
        32 Ом
        Чувствительность наушников
        93 дБ
        Частотный отклик микрофона
        100 — 4000 Гц
        Сопротивление микрофона
        2,2 кОм
        Чувствительность микрофона
        -44 дБ
        Головка микрофона
        4 мм

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        USB
        Тип кабеля
        Медь

      • Комфорт

        Выключение звука
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 62616 7
        высота
        26  см
        ширина
        19,7  см
        Глубина
        10,6  см
        Вес брутто
        0,383  кг
        Вес нетто
        0,216  кг
        Вес упаковки
        0,167  кг
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        32,9  см
        ширина
        20,5  см
        высота
        24,3  см
        Вес брутто
        1,4114  кг
        Вес нетто
        0,648  кг
        Вес упаковки
        0,7634  кг
        GTIN
        1 87 12581 62616 4

      • Габариты изделия

        Глубина
        9,9  см
        высота
        19  см
        Вес
        0,216  кг
        ширина
        18,1  см

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