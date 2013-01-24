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Гарнитура с наушниками-вкладышами

SHH3580/10
Общая оценка / 5
  • Компактный размер, громкий звук Компактный размер, громкий звук Компактный размер, громкий звук
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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHH3580/10
    Общая оценка / 5

    Компактный размер, громкий звук

    Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Компактный размер, громкий звук

    Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный размер, громкий звук

    Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Компактный размер, громкий звук

    Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактный размер, громкий звук

      для мобильных телефонов

      • Черный с красным
      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Изогнутый акустический канал точно направляет звук

      Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      3,5 мм штекер для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm

      3,5 мм стереоразъем для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola и Palm

      Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

      Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 55526 9
        Вес брутто
        0,1752  кг
        высота
        19,1  см
        Длина
        10,6  см
        Вес нетто
        0,04956  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,12564  кг
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 55525 2
        Вес брутто
        1,65  кг
        высота
        20,9  см
        Длина
        34,8  см
        Вес нетто
        0,39648  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,25352  кг
        ширина
        22,6  см

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        2,5  см
        EAN
        69 23410 70393 1
        Вес брутто
        0,04202  кг
        высота
        17  см
        Вес нетто
        0,01652  кг
        Вес упаковки
        0,0255  кг
        ширина
        9,5  см

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Тип кабеля
        Медь

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12-23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        102 дБ
        Диаметр излучателя
        8 мм
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Прозрачные накладки трех размеров
      • Дополнительный разъем 3,5 мм

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