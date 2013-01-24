Другие продукты в комплекте
- Прозрачные накладки трех размеров
- Дополнительный разъем 3,5 мм
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Компактный размер, громкий звук
Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный размер, громкий звук
Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах
Компактный размер, громкий звук
Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный размер, громкий звук
Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
3,5 мм стереоразъем для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola и Palm
Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Подключения
Звук