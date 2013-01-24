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- Встроенный микрофон и пульт для iPhone
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Амбушюра Comfort
Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Амбушюра Comfort
Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.
Амбушюра Comfort
Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Амбушюра Comfort
Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.
Звук
Подключения
Комфорт
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия