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Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

SHH4507/10
Общая оценка / 5
  • Амбушюра Comfort Амбушюра Comfort Амбушюра Comfort
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    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    SHH4507/10
    Общая оценка / 5

    Амбушюра Comfort

    Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 699 руб.
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    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    Амбушюра Comfort

    Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

    Амбушюра Comfort

    Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 699 руб.
    Найти похожие продукты

    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    Амбушюра Comfort

    Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

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      Амбушюра Comfort

      для iPhone, iPod и iPad

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Пульт с микрофоном и регулятором громкости

      Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Насадки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта

      Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        12-23500  Гц
        Диаметр излучателя
        13,5 мм
        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        102 дБ
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подходит для:
        iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4 и 5 поколение), iPod shuffle (3 поколение), iPod touch (2 поколение), iPod classic 120 Гб/ 160 Гб (для поддержки устройству может понадобиться обновление до последней версии ПО)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 55704 1
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        0,228  кг
        Вес нетто
        0,045  кг
        Вес упаковки
        0,183  кг
        высота
        10,4  см
        Длина
        18,5  см
        ширина
        10,5  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 55703 4
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        2,206  кг
        высота
        25  см
        Длина
        39,2  см
        Вес нетто
        0,36  кг
        Вес упаковки
        1,846  кг
        ширина
        23,2  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 70471 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        высота
        17,2  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,015  кг
        Вес упаковки
        0,045  кг

      • Габариты изделия

        Длина кабеля
        120  см
        Вес
        0,015  кг

      Что входит в комплект?

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