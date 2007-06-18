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Наушники с головной стяжкой

SHH9501/00
Общая оценка / 5
  • Превосходное звучание Превосходное звучание Превосходное звучание
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    Наушники с головной стяжкой

    SHH9501/00
    Общая оценка / 5

    Превосходное звучание

    Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с головной стяжкой

    Превосходное звучание

    Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

    Превосходное звучание

    Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с головной стяжкой

    Превосходное звучание

    Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

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      Превосходное звучание

      для телефонов Nokia XpressMusic

      40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений

      40-мм электроакустический преобразователь динамика выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

      Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

      Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

      Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные электроакустические преобразователи обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

      Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотистое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Стяжка с подушечкой внутри мягко и удобно сидит.

      Для смягчения головной стяжки использованы мягкие материалы, что гарантирует долгое удобное использование.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.

      Удобная длина кабеля для работы с микрофоном

      Оптимизация длины кабеля наушников для приема аудиосигнала с микрофона при подключении через адаптер. Адаптеры позволяют использовать стандартные наушники (без микрофона, со стандартным гнездом 3,5 мм) с мобильным телефоном. Обычно они входят в комплектацию мобильных телефонов, но их можно приобрести и отдельно. Адаптеры Philips SHH1XXX подходят для большинства брендов мобильных телефонов и позволяют оптимизировать длину кабеля.

      Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

      Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

      Складная конструкция для компактности, легко помещаются в карман

      Эти наушники можно складывать предельно плоско, что позволяет носить их в кармане.

      Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

      Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        10 - 28 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        96 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        0,35 м + 1 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Удлинительный кабель
        Да

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,5  см
        Вес брутто
        0,25  кг
        Высота
        24,7  см
        Вес нетто
        0,1  кг
        Вес упаковки
        0,15  кг
        Ширина
        19,7  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,52  кг
        Высота
        29  см
        Длина
        39  см
        Вес нетто
        0,6  кг
        Вес упаковки
        1,92  кг
        Ширина
        22,5  см

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,03  кг
        Высота
        27  см
        Длина
        21  см
        Вес нетто
        0,3  кг
        Вес упаковки
        0,73  кг
        Ширина
        18,5  см

      Что входит в комплект?

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