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Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

SHH9567/10
Общая оценка / 5
  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    SHH9567/10
    Общая оценка / 5

    Мощный звук

    Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    Мощный звук

    Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук

    Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    Мощный звук

    Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук

      для iPhone, iPod и iPad

      • Полноразмерные
      • Черный
      Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры

      Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры

      Сверхмягкие амбушюры позволяют носить наушники очень долгое время, не замечая их.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются

      Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.

      Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

      Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

      Саморегулирующееся внутреннее оголовье

      Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

      Пульт с микрофоном и регулятором громкости

      Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        14  см
        высота
        19,2  см
        Глубина
        5,6  см
        Вес
        0,15  кг

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Односторонний кабель
        Длина кабеля
        1,2 м
        Подходит для:
        iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4 и 5 поколение), iPod shuffle (3 поколение), iPod touch (2 поколение), iPod classic 120 Гб/ 160 Гб (для поддержки устройству может понадобиться обновление до последней версии ПО)
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Функции управления

        Регулировка громкости
        Да

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 24 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        105 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 55707 2
        Вес брутто
        1,645  кг
        высота
        25  см
        Длина
        29  см
        Вес нетто
        0,45  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        1,195  кг
        ширина
        21,8  см

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        7,5  см
        EAN
        69 23410 70473 0
        Вес брутто
        0,445  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,15  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,295  кг
        ширина
        19,5  см

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