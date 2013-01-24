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Мощный звук
Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах
Мощный звук
Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Детальное звучание и качественная шумоизоляция. Мягкое оголовье с авторегулировкой обеспечивает идеальную посадку наушников. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad. Узнать обо всех преимуществах
Сверхмягкие амбушюры позволяют носить наушники очень долгое время, не замечая их.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.
Габариты изделия
Подключения
Функции управления
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки