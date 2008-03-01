Другие продукты в комплекте
- 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
- Защитный чехол
- Разъем для IPhone
Точно направленный звук
В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точно направленный звук
В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.
Точно направленный звук
В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точно направленный звук
В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.
Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.
Сверхмягкий материал накладок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.
Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.
Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество
Накладки для ушей сделаны из очень мягкого силиконового материала, чувствительного к малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. Их настолько приятно носить, что не хочется снимать.
Изогнутый акустический канал эргономично спроектирован в соответствием с формой ушного канала. Он настолько плотно и удобно размещается, что одев, о не можно просто забыть.
Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.
Благодаря удлинительному кабелю вы получаете дополнительную свободу движения без необходимости перемещать аудиоустройство. Также можно подбирать длину кабеля по своему усмотрению.
Этот роскошный небольшой чехол на молнии не только имеет привлекательный вид, но и служит для аккуратного хранения наушников и кабелей.
Акустически подобранные динамики тщательно разработаны для воспроизведения максимального широкого частотного диапазона записи любого качества, обеспечивая максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы
Оптимизация длины кабеля наушников для приема аудиосигнала с микрофона при подключении через адаптер. Адаптеры позволяют использовать стандартные наушники (без микрофона, со стандартным гнездом 3,5 мм) с мобильным телефоном. Обычно они входят в комплектацию мобильных телефонов, но их можно приобрести и отдельно. Адаптеры Philips SHH1XXX подходят для большинства брендов мобильных телефонов и позволяют оптимизировать длину кабеля.
Звук
Подключения
Аксессуары
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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