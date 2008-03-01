Ключевые слова для поиска

1

Вкладыши-наушники

SHH9708/00
Общая оценка / 5
  • Точно направленный звук Точно направленный звук Точно направленный звук
    -{discount-value}

    Вкладыши-наушники

    SHH9708/00
    Общая оценка / 5

    Точно направленный звук

    В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Вкладыши-наушники

    Точно направленный звук

    В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

    Точно направленный звук

    В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Вкладыши-наушники

    Точно направленный звук

    В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Точно направленный звук

      для мобильных телефонов

      Отверстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов

      Отверстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов

      Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

      Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения

      Сверхмягкий материал накладок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

      Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

      Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

      Изогнутый акустический канал точно направляет звук

      Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

      Легкие силиконовые накладки для ушей для долговременного комфорта

      Накладки для ушей сделаны из очень мягкого силиконового материала, чувствительного к малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. Их настолько приятно носить, что не хочется снимать.

      Эргономичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания

      Изогнутый акустический канал эргономично спроектирован в соответствием с формой ушного канала. Он настолько плотно и удобно размещается, что одев, о не можно просто забыть.

      Исключительная шумоизоляция для наилучшего звучания при низкой громкости

      Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

      Удлинительный кабель обеспечивает увеличение длины для удобства

      Благодаря удлинительному кабелю вы получаете дополнительную свободу движения без необходимости перемещать аудиоустройство. Также можно подбирать длину кабеля по своему усмотрению.

      В удобном чехле на молнии аккуратно хранятся наушники и кабель.

      Этот роскошный небольшой чехол на молнии не только имеет привлекательный вид, но и служит для аккуратного хранения наушников и кабелей.

      Точно настроенные динамики воспроизводят широкий частотный диапазон

      Акустически подобранные динамики тщательно разработаны для воспроизведения максимального широкого частотного диапазона записи любого качества, обеспечивая максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы

      Удобная длина кабеля для работы с микрофоном

      Оптимизация длины кабеля наушников для приема аудиосигнала с микрофона при подключении через адаптер. Адаптеры позволяют использовать стандартные наушники (без микрофона, со стандартным гнездом 3,5 мм) с мобильным телефоном. Обычно они входят в комплектацию мобильных телефонов, но их можно приобрести и отдельно. Адаптеры Philips SHH1XXX подходят для большинства брендов мобильных телефонов и позволяют оптимизировать длину кабеля.

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        24  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, асимметричное
        Длина кабеля
        0,35 м + 1 м
        Разъем
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Встроена в ТВ
        Чехол для транспортировки
        Удлинительный кабель
        1,2  м

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,022  кг
        Высота
        14  см
        Длина
        27,6  см
        Вес нетто
        0,054  кг
        Вес упаковки
        0,968  кг
        Ширина
        24,3  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        15,5  кг
        Высота
        57,5  см
        Длина
        56  см
        Вес нетто
        0,864  кг
        Вес упаковки
        14,636  кг
        Ширина
        50,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,9  см
        Вес брутто
        0,119  кг
        Высота
        22  см
        Вес нетто
        0,009  кг
        Вес упаковки
        0,11  кг
        Ширина
        10,2  см

      Что входит в комплект?

      Packaging photograph - highres 1447x756

      Другие продукты в комплекте

      • 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
      • Защитный чехол
      • Разъем для IPhone

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.