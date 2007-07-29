Наушники с головной стяжкой
Максимальный комфорт и безопасность
Эти наушники Nike Sport Motion не слетают даже во время самых интенсивных упражнений. Новые амбушюры AirPad постоянно дарят ощущение уверенности и комфорта.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наушники с головной стяжкой
Максимальный комфорт и безопасность Новые воздухопроницаемые амбушюры Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Амбушюры Nike AirPad для комфорта при занятиях спортом
Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения
Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Звук
Диапазон частот
10 - 20 000
Гц Сопротивление
16 Ом Тип магнита
Неодимовый Диапазон частот
9–21 000
Гц Максимальная входная мощность
50мВт Чувствительность
102 дБ Чувствительность
102
дБ Максимальная входная мощность
50
мВт Сопротивление
16
ohm
Внешняя упаковка
Длина
39
см ширина
20.6
см Вес брутто
2.306
кг Высота
27.4
см Вес нетто
.324
кг Вес упаковки
1.982
кг
Размеры упаковки
Высота
17.5
см ширина
17.5
см Глубина
3.5
см Вес брутто
.121
кг Вес нетто
.027
кг Вес упаковки
.094
кг
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.