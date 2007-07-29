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  • Максимальный комфорт и безопасность Максимальный комфорт и безопасность Максимальный комфорт и безопасность

    Наушники с головной стяжкой

    SHJ045/00

    Максимальный комфорт и безопасность

    Эти наушники Nike Sport Motion не слетают даже во время самых интенсивных упражнений. Новые амбушюры AirPad постоянно дарят ощущение уверенности и комфорта.

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    Наушники с головной стяжкой

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    Максимальный комфорт и безопасность

    Новые воздухопроницаемые амбушюры

    Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

    Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Амбушюры Nike AirPad для комфорта при занятиях спортом

    Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

    Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку

    Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

    • Звук

      Диапазон частот
      10 - 20 000  Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      9–21 000  Гц
      Максимальная входная мощность
      50мВт
      Чувствительность
      102 дБ
      Чувствительность
      102  дБ
      Максимальная входная мощность
      50  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Внешняя упаковка

      Длина
      39  см
      ширина
      20.6  см
      Вес брутто
      2.306  кг
      Высота
      27.4  см
      Вес нетто
      .324  кг
      Вес упаковки
      1.982  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      ширина
      17.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Вес брутто
      .121  кг
      Вес нетто
      .027  кг
      Вес упаковки
      .094  кг

    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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