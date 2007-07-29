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  • Больше басов, меньше спутывания Больше басов, меньше спутывания Больше басов, меньше спутывания

    Наушники с шейным ободом

    SHJ055/00

    Больше басов, меньше спутывания

    Эти наушники Nike Sport Duro отличаются исключительным звучанием басов и большими динамиками. Кабель не мешает сосредоточиться на спортивных упражнениях. Поворачивающиеся амбушюры для дополнительного комфорта.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шейным ободом

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    Больше басов, меньше спутывания

    Наушники самого большого размера для глубоких басов

    30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

    Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

    Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации

    Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    • Звук

      Диапазон частот
      10 - 24 000  Гц
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      10 - 24 000  Гц
      Максимальная входная мощность
      100 мВт
      Чувствительность
      106 дБ
      Чувствительность
      106  дБ
      Максимальная входная мощность
      100  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 35484 8
      Длина
      39.4  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      ширина
      39.4  см
      Вес брутто
      3.2  кг
      Высота
      21.6  см
      Вес нетто
      0.552  кг
      Вес упаковки
      2.648  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      17  см
      Тип упаковки
      Блистер
      ширина
      17  см
      Глубина
      6  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 35483 1
      Вес брутто
      0.134  кг
      Вес нетто
      0.046  кг
      Вес упаковки
      0.088  кг

    Badge-D2C

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