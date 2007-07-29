Эти наушники Nike Sport Duro отличаются исключительным звучанием басов и большими динамиками. Кабель не мешает сосредоточиться на спортивных упражнениях. Поворачивающиеся амбушюры для дополнительного комфорта.
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Наушники самого большого размера для глубоких басов
30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики
Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.
Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации
Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.
Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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