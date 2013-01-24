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Наушники с оголовьем

SHL1000ND/10
Общая оценка / 5
  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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    Наушники с оголовьем

    SHL1000ND/10
    Общая оценка / 5

    Мощный звук

    Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный звук

    Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

    Мощный звук

    Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный звук

    Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

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      Мощный звук

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      Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

      Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

      32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

      32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20–20 000  Гц
        Сопротивление
        24 Oм
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Подключение кабеля
        двустороннее
        Разъем
        3,5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        21  см
        ширина
        14,8  см
        высота
        23,6  см
        Вес нетто
        0,1863  кг
        Вес брутто
        0,504  кг
        Вес упаковки
        0,3177  кг
        GTIN
        1 69 23410 72087 4
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Размеры упаковки

        высота
        22,2  см
        ширина
        19,6  см
        Глубина
        6,2  см
        Вес нетто
        0,0621  кг
        Вес брутто
        0,13121  кг
        Вес упаковки
        0,06911  кг
        EAN
        69 23410 72087 7
        Тип размещения на полке
        Укладка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        14,5  см
        высота
        16,2  см
        Глубина
        6  см
        Вес
        0,062  кг

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