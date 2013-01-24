Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Легкие наушники

SHL1700PP/10
Общая оценка / 5
  • Легкость и удобство, мощный звук Легкость и удобство, мощный звук Легкость и удобство, мощный звук
    -{discount-value}

    Легкие наушники

    SHL1700PP/10
    Общая оценка / 5

    Легкость и удобство, мощный звук

    Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Легкие наушники

    Легкость и удобство, мощный звук

    Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Легкость и удобство, мощный звук

    Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Легкие наушники

    Легкость и удобство, мощный звук

    Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все over-ear-on-ear-headphones

      Легкость и удобство, мощный звук

      Прочная и легкая конструкция

      • Накладные
      • Фиолетовый

      30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

      Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

      Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку

      Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

      Простая конструкция оголовья позволяет легко регулировать его размер для максимального удобства

      Несмотря на простоту конструкции оголовья, его размер можно с легкостью отрегулировать.

      Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

      Чашки этих наушников Philips имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.

      Благодаря складному оголовью наушники удобнее носить с собой

      Когда наушники не используются, их можно сложить для удобства хранения

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        Медь
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        хромированное
        Тип кабеля
        Медь

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,6405  кг
        высота
        21  см
        Длина
        24  см
        Вес нетто
        0,204  кг
        Вес упаковки
        0,4365  кг
        ширина
        11  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        1 69 23410 71069 1

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,5  см
        Вес брутто
        0,164  кг
        высота
        22,2  см
        Вес нетто
        0,068  кг
        Вес упаковки
        0,096  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        69 23410 71069 4
        Количество изделий в упаковке
        3
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная

      • Габариты изделия

        Глубина
        5,5  см
        высота
        16,5  см
        Вес
        0,0679  кг
        ширина
        14  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии