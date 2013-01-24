Для гарантии прочности кабель прошел испытание на 8 000 сгибаний

Еще на этапе конструирования перед инженерами стоит задача создать прочные и эффективные наушники, качество которых вас не подведет. Конструкция кабельной системы устойчива к сильным рывкам и частым сгибаниям — нагрузкам, превышающим силу воздействия при нормальном повседневном использовании. Для гарантии прочности все модели кабелей проходят строгие испытания на 8 000 сгибаний.