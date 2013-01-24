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Динамичные басы
Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах
Динамичные басы
Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.
Чашки этих наушников Philips имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.
Удобный дизайн поворачивающихся чашек наушников для получения фонового звукового сопровождения
3 простых приема, чтобы получить по-настоящему компактные наушники, которые идеально подходят для того, чтобы взять с собой музыку в любую поездку
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