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Наушники с оголовьем

SHL4000/10
Общая оценка / 5
  • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
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    Наушники с оголовьем

    SHL4000/10
    Общая оценка / 5

    Динамичные басы

    Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с оголовьем

    Динамичные басы

    Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

    Динамичные басы

    Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с оголовьем

    Динамичные басы

    Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

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      Динамичные басы

      Возможность подстройки с помощью поворачивающихся чашек наушников

      • Накладные
      • Черный

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

      Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

      Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

      Чашки этих наушников Philips имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.

      Поворачивающиеся чашки можно подстроить в зависимости от окружающей обстановки

      Удобный дизайн поворачивающихся чашек наушников для получения фонового звукового сопровождения

      Складные, сверхкомпактные наушники для удобства в поездках

      3 простых приема, чтобы получить по-настоящему компактные наушники, которые идеально подходят для того, чтобы взять с собой музыку в любую поездку

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        40  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        32  миллиметра
        Диапазон частот
        18—21 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        двустороннее
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5 и 6,3  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Медная

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7,5  см
        Вес брутто
        0,266  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,12  кг
        Вес упаковки
        0,146  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        69 23410 71014 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,05  кг
        высота
        23  см
        Длина
        24,5  см
        Вес нетто
        0,36  кг
        Вес упаковки
        0,69  кг
        ширина
        21,5  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        1 69 23410 71014 1

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