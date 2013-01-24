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Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах
Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах
Погрузитесь в детальное, сбалансированное звучание благодаря акустически настроенным 40-миллиметровым излучателям. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями.
Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.
Наслаждайтесь любимой музыкой без городского шума с наушниками со звукоизолирующими амбушюрами. Благодаря мягкому покрытию амбушюр наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальную звукоизоляцию. Накладные наушники уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
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