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Наушники с оголовьем

SHL4500WT/00
Общая оценка / 5
  • Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка
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    Наушники с оголовьем

    SHL4500WT/00
    Общая оценка / 5

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице. Узнать обо всех преимуществах

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      Динамический бас, комфортная посадка

      • Полноразмерные
      • Белый
      Акустически настроенные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами для мощного звучания басов

      Акустически настроенные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами для мощного звучания басов

      Погрузитесь в детальное, сбалансированное звучание благодаря акустически настроенным 40-миллиметровым излучателям. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями.

      Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

      Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

      Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.

      Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

      Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

      Наслаждайтесь любимой музыкой без городского шума с наушниками со звукоизолирующими амбушюрами. Благодаря мягкому покрытию амбушюр наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальную звукоизоляцию. Накладные наушники уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов.

      Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

      Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71791 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        8,5  см
        Глубина
        3,3  (дюймы)
        Вес брутто
        0,34  кг
        Вес брутто
        0,750  фунта
        высота
        21,5  см
        высота
        8,5  (дюймы)
        Вес нетто
        0,18  кг
        Вес нетто
        0,397  фунта
        Вес упаковки
        0,353  фунта
        Вес упаковки
        0,16  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19,5  см
        ширина
        7,7  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71791 1
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,34  кг
        Вес брутто
        2,954  фунта
        высота
        9,4  (дюймы)
        высота
        24  см
        Длина
        27  см
        Длина
        10,6  (дюймы)
        Вес нетто
        0,54  кг
        Вес нетто
        1,190  фунта
        Вес упаковки
        1,764  фунта
        Вес упаковки
        0,8  кг
        ширина
        8,2  (дюймы)
        ширина
        20,8  см

      • Подключения

        Подключение кабеля
        одностороннее
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        104  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра

      • Габариты изделия

        Глубина
        3,1  (дюймы)
        Глубина
        7,9  см
        высота
        18,8  см
        высота
        7,4  (дюймы)
        Вес
        0,179  кг
        Вес
        0,395  фунта
        ширина
        6,5  (дюймы)
        ширина
        16,5  см

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