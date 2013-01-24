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Наушники с микрофоном

SHL5205PP/10
Общая оценка / 5
  • С мощными динамическими басами С мощными динамическими басами С мощными динамическими басами
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    Наушники с микрофоном

    SHL5205PP/10
    Общая оценка / 5

    С мощными динамическими басами

    Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники с микрофоном

    С мощными динамическими басами

    Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

    С мощными динамическими басами

    Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с микрофоном

    С мощными динамическими басами

    Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

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      С мощными динамическими басами

      и звукоизолирующими амбушюрами

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкое оголовье
      • Односторонний плоский кабель
      Мощные излучатели 40 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

      Мощные излучатели 40 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

      Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Благодаря опыту создания идеального звука Philips вы можете быть уверены, что наушники CitiScape обеспечат живое и чистое воспроизведение музыки, где бы вы ни находились.

      Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

      Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

      Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

      Мягкое дышащее оголовье для комфортного прослушивания в течение многих часов

      Мягкое дышащее оголовье для комфортного прослушивания в течение многих часов

      Мягкое и легкое оголовье имеет перфорацию для отвода тепла, выделяющегося при ношении наушников CitiScape.

      Мягкие амбушюры из пеноматериала для подлинного комфорта и наслаждения музыкой

      Мягкие амбушюры из пеноматериала для подлинного комфорта и наслаждения музыкой

      Сверхмягкие гибкие амбушюры обеспечивает комфортную и безопасную посадку наушников для идеальной шумоизоляции. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в наслаждение музыкой. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

      Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

      Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

      Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Вы сможете оценить все детали звучания ваших любимых композиций.

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        10 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 23410 71334 3
        Глубина
        8  см
        Вес брутто
        0,4  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,176  кг
        Вес упаковки
        0,224  кг
        ширина
        19,5  см
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,502  кг
        высота
        24  см
        Длина
        26,5  см
        Вес нетто
        0,528  кг
        Вес упаковки
        0,974  кг
        ширина
        21,5  см
        GTIN
        1 69 23410 71334 0

      • Габариты изделия

        Глубина
        7,5  см
        высота
        18,5  см
        Вес
        0,176  кг
        ширина
        17,5  см

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