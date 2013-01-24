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Наушники с микрофоном

SHL5505YB/00
Общая оценка / 5
  • Четкий и детальный звук Четкий и детальный звук Четкий и детальный звук
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    Наушники с микрофоном

    SHL5505YB/00
    Общая оценка / 5

    Четкий и детальный звук

    Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с микрофоном

    Четкий и детальный звук

    Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах

    Четкий и детальный звук

    Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с микрофоном

    Четкий и детальный звук

    Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах

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      Четкий и детальный звук

      Складная конструкция и превосходная звукоизоляция

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры тороидальной формы
      • Компактная складная конструкция
      40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами для кристально чистого звука

      40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами для кристально чистого звука

      40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами воспроизводят широкий диапазон частот и обеспечивают максимально четкий звук. Наслаждайтесь каждым нюансом любимых мелодий: глубокими басами, мягкими средними и чистыми высокими частотами.

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

      Восхитительные басы и звукоизоляция благодаря закрытой акустической конструкции

      Восхитительные басы и звукоизоляция благодаря закрытой акустической конструкции

      Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум. Благодаря закрытой акустической конструкции накладные наушники обеспечивают не только четкий звук, но и глубокие динамические басы.

      Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения

      Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения

      Благодаря компактной складной конструкции наушники удобно хранить и переносить.

      Съемный кабель с тканевой оплеткой и защитой от спутывания не перекручивается и не завязывается в узлы

      Съемный кабель с тканевой оплеткой и защитой от спутывания не перекручивается и не завязывается в узлы

      Забудьте о спутанных проводах в вашей сумке. Съемный кабель с защитой от спутывания никогда не перекручивается и не завязывается в узлы. Теперь вы можете сосредоточиться на более важных вещах и наслаждаться любимой музыкой, где бы вы ни находились.

      Гибкая металлическая конструкция обеспечивает комфорт при длительном прослушивании

      Гибкая металлическая конструкция обеспечивает комфорт при длительном прослушивании

      Конструкция, соединяющая оголовье и чашки наушников, выполнена в мотостиле. Надежность и длительное комфортное прослушивание гарантированы.

      Оголовье ручной работы в виде оплетки мотоциклетного руля

      Оголовье ручной работы в виде оплетки мотоциклетного руля

      Дизайн оголовья выполнен в виде оплетки мотоциклетного руля. Оголовье изготовлено вручную из искусственной кожи и, несомненно, подчеркнет ваш стиль.

      Мягкие накладные амбушюры обеспечивают дополнительный комфорт

      Мягкие накладные амбушюры обеспечивают дополнительный комфорт

      Мягкие накладные амбушюры обеспечивают комфортную посадку и идеально прилегают к уху, независимо от формы головы. Погрузитесь в любимую музыку и не думайте о времени: наушники настолько удобны, что вы просто забудете о них!

      Расположенные под углом чашки наушников подходят для уха любой формы и гарантируют идеальное звучание

      Наклон чашек наушников соответствует естественному положению и форме уха и обеспечивает великолепное звучание для полного погружения в музыку.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        18—21 700  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        32 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Отсоединяемый односторонний кабель с тканевой оплеткой
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,974  кг
        GTIN
        1 69 23410 72257 1
        высота
        22,5  см
        Длина
        25,3  см
        Вес нетто
        0,384  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,59  кг
        ширина
        19,8  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        19,5  см
        EAN
        69 23410 72257 4
        Вес брутто
        0,258  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,128  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,13  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        6,8  см
        высота
        16,4  см
        Вес
        0,127  кг
        ширина
        14,5  см

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