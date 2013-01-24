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Четкий и детальный звук
Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкий и детальный звук
Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах
Четкий и детальный звук
Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкий и детальный звук
Новый поворот в городской моде — наушники в байкерском стиле CitiScape Foldie. Вдавите педаль в пол и наслаждайтесь четким звуком и превосходной шумоизоляцией в этих уникальных наушниках с закрытой акустической конструкцией и излучателями премиум-класса. Узнать обо всех преимуществах
40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами воспроизводят широкий диапазон частот и обеспечивают максимально четкий звук. Наслаждайтесь каждым нюансом любимых мелодий: глубокими басами, мягкими средними и чистыми высокими частотами.
Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.
Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум. Благодаря закрытой акустической конструкции накладные наушники обеспечивают не только четкий звук, но и глубокие динамические басы.
Благодаря компактной складной конструкции наушники удобно хранить и переносить.
Забудьте о спутанных проводах в вашей сумке. Съемный кабель с защитой от спутывания никогда не перекручивается и не завязывается в узлы. Теперь вы можете сосредоточиться на более важных вещах и наслаждаться любимой музыкой, где бы вы ни находились.
Конструкция, соединяющая оголовье и чашки наушников, выполнена в мотостиле. Надежность и длительное комфортное прослушивание гарантированы.
Дизайн оголовья выполнен в виде оплетки мотоциклетного руля. Оголовье изготовлено вручную из искусственной кожи и, несомненно, подчеркнет ваш стиль.
Мягкие накладные амбушюры обеспечивают комфортную посадку и идеально прилегают к уху, независимо от формы головы. Погрузитесь в любимую музыку и не думайте о времени: наушники настолько удобны, что вы просто забудете о них!
Наклон чашек наушников соответствует естественному положению и форме уха и обеспечивает великолепное звучание для полного погружения в музыку.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия