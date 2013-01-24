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Наушники с оголовьем CitiScape

SHL5605FB/10
Общая оценка / 5
  • Погружение в четкий естественный звук Погружение в четкий естественный звук Погружение в четкий естественный звук
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    Наушники с оголовьем CitiScape

    SHL5605FB/10
    Общая оценка / 5

    Погружение в четкий естественный звук

    Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники с оголовьем CitiScape

    Погружение в четкий естественный звук

    Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

    Погружение в четкий естественный звук

    Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с оголовьем CitiScape

    Погружение в четкий естественный звук

    Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

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      Погружение в четкий естественный звук

      с MusicSeal для изоляции звука

      • Downtown
      • Накладные
      • Черный
      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

      Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание

      Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание

      Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм излучателями. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

      Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

      Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

      Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.

      Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

      Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

      Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

      Оголовье, обтянуто мягким и всегда актуальным джинсовым материалом для стиля и комфорта

      Оголовье, обтянуто мягким и всегда актуальным джинсовым материалом для стиля и комфорта

      Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

      Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        18 —22 000  Гц
        Сопротивление
        30 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        40 мВт
        Чувствительность
        104 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        Медь

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
        Дополнительный разъем
        Для более ранних моделей Nokia, Sony Ericsson и SAMSUNG требуется дополнительный разъем. Для получения помощи обратитесь в центр поддержки потребителей на веб-сайте www.support.philips.com.
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        одностороннее

      • Габариты изделия

        ширина
        17,5  см
        высота
        18,5  см
        Глубина
        7,5  см
        Вес
        0,174  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        20  см
        ширина
        17  см
        Глубина
        8  см
        Вес нетто
        0,174  кг
        Вес брутто
        0,398  кг
        Вес упаковки
        0,224  кг
        EAN
        69 23410 72064 8
        Тип размещения на полке
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Длина
        26,5  см
        ширина
        21,5  см
        высота
        24  см
        Вес нетто
        0,522  кг
        Вес брутто
        1,39  кг
        Вес упаковки
        0,868  кг
        GTIN
        1 69 23410 72064 5
        Количество потребительских упаковок
        3

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