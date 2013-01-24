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Погружение в четкий естественный звук
Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Погружение в четкий естественный звук
Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Погружение в четкий естественный звук
Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Погружение в четкий естественный звук
Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.
Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм излучателями. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.
Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.
Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Вы сможете оценить все детали звучания ваших любимых композиций.
Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.
Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.
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