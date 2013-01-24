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Кристально чистый звук
Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук
Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах
Кристально чистый звук
Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук
Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах
Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм неодимовыми излучателями. Благодаря опыту Philips в области создания идеального звука наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями, где бы вы ни были.
Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.
Благодаря компактной складной конструкции наушники удобно хранить и переносить.
В основе новой гибкой конструкции наушников лежит форма модных солнечных очков. Чашки наушников закреплены на оголовье с помощью специальной рамки, которую можно сгибать и разгибать, как ваши любимые солнечные очки. Цвета и узоры на выбор сделают ваш стиль ярче, а день — насыщеннее!
Чашки и оголовье наушников CitiScape Frames сделаны из прочного высококачественного материала. Легкая металлическая шарнирная конструкция обеспечивает не только гибкость, но и прочность. Длительное и удобное прослушивание благодаря надежной конструкции!
Мягкие накладные амбушюры обеспечивают комфортную посадку и идеально прилегают к уху, независимо от формы головы. Погрузитесь в любимую музыку и не думайте о времени: наушники настолько удобны, что вы просто забудете о них!
Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум. Благодаря закрытой акустической конструкции накладные наушники обеспечивают не только четкий звук, но и глубокие динамические басы.
Наклон чашек наушников соответствует естественному положению и форме уха и обеспечивает великолепное звучание для полного погружения в музыку.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия