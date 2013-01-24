Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Наушники с микрофоном

SHL5705WT/00
Общая оценка / 5
  • Кристально чистый звук Кристально чистый звук Кристально чистый звук
    -{discount-value}

    Наушники с микрофоном

    SHL5705WT/00
    Общая оценка / 5

    Кристально чистый звук

    Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с микрофоном

    Кристально чистый звук

    Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    Кристально чистый звук

    Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с микрофоном

    Кристально чистый звук

    Гибкие наушники CitiScape Frames станут незаменимым предметом так же, как любимые солнцезащитные очки. Наслаждайтесь кристально чистым звуком благодаря закрытой акустической системе и излучателям премиум-класса, где вы ни находились. Закончив прослушивание, сложите и уберите наушники в элегантный защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все over-ear-on-ear-headphones

      Кристально чистый звук

      Складная конструкция и превосходная звукоизоляция

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры
      • Компактная складная конструкция
      40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами для сбалансированного и чистого звука

      40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами для сбалансированного и чистого звука

      Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм неодимовыми излучателями. Благодаря опыту Philips в области создания идеального звука наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями, где бы вы ни были.

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

      Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения

      Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения

      Благодаря компактной складной конструкции наушники удобно хранить и переносить.

      Новая гибкая конструкция, подсказанная дизайном стильных солнечных очков

      Новая гибкая конструкция, подсказанная дизайном стильных солнечных очков

      В основе новой гибкой конструкции наушников лежит форма модных солнечных очков. Чашки наушников закреплены на оголовье с помощью специальной рамки, которую можно сгибать и разгибать, как ваши любимые солнечные очки. Цвета и узоры на выбор сделают ваш стиль ярче, а день — насыщеннее!

      Легкая конструкция обеспечивает комфорт при длительном прослушивании

      Легкая конструкция обеспечивает комфорт при длительном прослушивании

      Чашки и оголовье наушников CitiScape Frames сделаны из прочного высококачественного материала. Легкая металлическая шарнирная конструкция обеспечивает не только гибкость, но и прочность. Длительное и удобное прослушивание благодаря надежной конструкции!

      Мягкие накладные амбушюры обеспечивают дополнительный комфорт

      Мягкие накладные амбушюры обеспечивают дополнительный комфорт

      Мягкие накладные амбушюры обеспечивают комфортную посадку и идеально прилегают к уху, независимо от формы головы. Погрузитесь в любимую музыку и не думайте о времени: наушники настолько удобны, что вы просто забудете о них!

      Специальный чехол для удобного хранения во время поездок

      Специальный чехол для удобного хранения во время поездок

      Восхитительные басы и звукоизоляция благодаря закрытой акустической конструкции

      Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум. Благодаря закрытой акустической конструкции накладные наушники обеспечивают не только четкий звук, но и глубокие динамические басы.

      Расположенные под углом чашки наушников подходят для уха любой формы и гарантируют идеальное звучание

      Наклон чашек наушников соответствует естественному положению и форме уха и обеспечивает великолепное звучание для полного погружения в музыку.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        18–22 500  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Односторонний кабель
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,91  кг
        GTIN
        1 69 23410 72262 5
        высота
        23  см
        Длина
        22  см
        Вес нетто
        0,3  кг
        Количество потребительских упаковок
        2
        Вес упаковки
        0,61  кг
        ширина
        13,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        11  см
        EAN
        69 23410 72262 8
        Вес брутто
        0,386  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,15  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,236  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        6,6  см
        высота
        16,6  см
        Вес
        0,117  кг
        ширина
        16  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • *Поддержка функций зависит от совместимости с мобильным телефоном.