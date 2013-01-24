Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Наушники с микрофоном

SHL5905GY/10
Общая оценка / 5
  • Погружение в кристально чистое звучание Погружение в кристально чистое звучание Погружение в кристально чистое звучание
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Наушники с микрофоном

    SHL5905GY/10
    Общая оценка / 5

    Погружение в кристально чистое звучание

    Ретродизайн наушников CitiScape Uptown SHL5905GY/10 навеян урбанистическим стилем жителей. Эти наушники обеспечивают погружение в кристально чистый звук благодаря изолирующей конструкции MusicSeal. Подушечки из пеноматериала с эффектом памяти и мягкое оголовье гарантируют комфорт и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с микрофоном

    Погружение в кристально чистое звучание

    Ретродизайн наушников CitiScape Uptown SHL5905GY/10 навеян урбанистическим стилем жителей. Эти наушники обеспечивают погружение в кристально чистый звук благодаря изолирующей конструкции MusicSeal. Подушечки из пеноматериала с эффектом памяти и мягкое оголовье гарантируют комфорт и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    Погружение в кристально чистое звучание

    Ретродизайн наушников CitiScape Uptown SHL5905GY/10 навеян урбанистическим стилем жителей. Эти наушники обеспечивают погружение в кристально чистый звук благодаря изолирующей конструкции MusicSeal. Подушечки из пеноматериала с эффектом памяти и мягкое оголовье гарантируют комфорт и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с микрофоном

    Погружение в кристально чистое звучание

    Ретродизайн наушников CitiScape Uptown SHL5905GY/10 навеян урбанистическим стилем жителей. Эти наушники обеспечивают погружение в кристально чистый звук благодаря изолирующей конструкции MusicSeal. Подушечки из пеноматериала с эффектом памяти и мягкое оголовье гарантируют комфорт и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все over-ear-on-ear-headphones

      Погружение в кристально чистое звучание

      с MusicSeal для изоляции звука

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные
      • Амбушюры, запоминающие форму
      • Односторонний плоский кабель
      Встроенный микрофон и регулятор громкости помогают отвечать на звонки

      Встроенный микрофон и регулятор громкости помогают отвечать на звонки

      Благодаря микрофону и регулятору громкости, которые встроены в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

      Точно настроенные 40-мм излучатели премиум-класса обеспечивают точную передачу звука

      Точно настроенные 40-мм излучатели премиум-класса обеспечивают точную передачу звука

      Погрузитесь в кристально чистое и детальное звучание с точно настроенными 40-мм излучателям премиум-класса. Благодаря опыту создания идеального звука Philips наушники CitiScape точно воспроизводят звук для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

      Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

      Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

      Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.

      Звукоизолирующие полноразмерные амбушюры наушников не пропускают шум города

      Звукоизолирующие полноразмерные амбушюры наушников не пропускают шум города

      Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, с наушниками со звукоизолирующими чашечками. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальное прилегание и помогая оценить все детали ваших любимых композиций. Наушники CitiScape уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов наслаждения музыкой.

      Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

      Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

      Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

      Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

      Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

      Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

      Наполненное воздухом мягкое оголовье для комфортного прослушивания музыки на ходу в течение многих часов

      Наполненное воздухом мягкое оголовье для комфортного прослушивания музыки на ходу в течение многих часов

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        18  см
        высота
        20  см
        Глубина
        8  см
        Вес
        0,274  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 23410 71349 7
        Глубина
        9  см
        Вес брутто
        0,505  кг
        высота
        21,5  см
        Вес нетто
        0,274  кг
        Вес упаковки
        0,231  кг
        ширина
        19,5  см
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,85  кг
        высота
        25,5  см
        Длина
        29,5  см
        Вес нетто
        0,822  кг
        Вес упаковки
        1,028  кг
        ширина
        21,5  см
        GTIN
        1 69 23410 71349 4

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии