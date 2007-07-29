Легкость и удобство
В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкость и удобство
В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.
Легкость и удобство
В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкость и удобство
В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные электроакустические преобразователи обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Можно не сомневаться, что ценная золотистая отделка штепселя обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Долговечные и легкие материалы высокого качества незаменимы при интенсивном ношении.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Отверстия в наушников открытой системы максимизируют поток воздуха для обеспечения естественного прозрачного звучания и оптимизируют звучание.
Сверхмягкие подушечки головной стяжки с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают надежное крепление без излишнего давления.
Звук
Возможности подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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