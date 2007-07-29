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Наушники с головной стяжкой

SHL8500/00
Общая оценка / 5
  • Легкость и удобство Легкость и удобство Легкость и удобство
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    Наушники с головной стяжкой

    SHL8500/00
    Общая оценка / 5

    Легкость и удобство

    В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с головной стяжкой

    Легкость и удобство

    В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

    Легкость и удобство

    В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с головной стяжкой

    Легкость и удобство

    В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

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      Легкость и удобство

      Мощное звучание

      Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

      Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные электроакустические преобразователи обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

      Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что ценная золотистая отделка штепселя обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт

      Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.

      Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      1,5-метровый кабель, позволяющий положить плеер в сумку

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Дополнительная портативность обеспечивается особо легкими материалами

      Долговечные и легкие материалы высокого качества незаменимы при интенсивном ношении.

      Неодимовые динамики обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Конструкция открытого типа для ощущения пространственного звучания

      Отверстия в наушников открытой системы максимизируют поток воздуха для обеспечения естественного прозрачного звучания и оптимизируют звучание.

      Сверхмягкие подушечки головной стяжки для повышения уровня комфорта ношения

      Сверхмягкие подушечки головной стяжки с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают надежное крепление без излишнего давления.

      • Звук

        Акустическая система
        Откр.
        Тип магнита
        Неодимовый
        Голосовая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Частотный отклик
        10 - 28 000  Гц
        Полное сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50мВт
        Чувствительность
        105 дБ
        Диаметр динамика
        40 мм
        Тип
        Динамический

      • Возможности подключения

        Подключение
        Односторонний
        Длина кабеля
        1,5 м
        Переходник
        3,5 мм, стерео
        Отделка разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        OFC

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,7  см
        Вес брутто
        0,22  кг
        Высота
        24,7  см
        Вес нетто
        0,085  кг
        Вес упаковки
        0,135  кг
        Ширина
        19,6  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        7,4  кг
        Высота
        53,6  см
        Длина
        44,4  см
        Вес нетто
        2,04  кг
        Вес упаковки
        5,36  кг
        Ширина
        39,2  см

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,61  кг
        Высота
        25,6  см
        Длина
        37,4  см
        Вес нетто
        0,51  кг
        Вес упаковки
        1,1  кг
        Ширина
        21,6  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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