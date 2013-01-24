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Выберите свой стиль
Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выберите свой стиль
Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах
Выберите свой стиль
Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выберите свой стиль
Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Наушники становятся плоскими при складывании, легко помещаются в дорожную сумку.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Излучатель выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который надежно обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.
Выберите из трех наборов сменных колпачков, различающихся цветом и стилем исполнения тот, который больше всех придется вам по вкусу и функциональности.
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