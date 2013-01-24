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Насыщенные басы
Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.
Насыщенные басы
Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Для оголовья использованы мягкие материалы, что гарантирует долгое комфортное ношение.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Наушники становятся плоскими при складывании, легко помещаются в дорожную сумку.
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
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