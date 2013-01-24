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Наушники с оголовьем

SHL9500/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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    Наушники с оголовьем

    SHL9500/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенные басы

    Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники с оголовьем

    Насыщенные басы

    Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

    Насыщенные басы

    Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с оголовьем

    Насыщенные басы

    Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

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      Насыщенные басы

      Превосходное качество звука

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

      Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

      Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

      Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт

      Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

      Оголовье с мягкой подкладкой плотно и удобно сидит.

      Для оголовья использованы мягкие материалы, что гарантирует долгое комфортное ношение.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Плоская при складывании, легко помещается в кармане

      Наушники становятся плоскими при складывании, легко помещаются в дорожную сумку.

      3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

      При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

      1,5-метровый кабель, позволяющий положить плеер в сумку

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        10 - 28 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        500  мВт
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,5  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,6  см
        Вес брутто
        0,397  кг
        высота
        24,3  см
        Вес нетто
        0,176  кг
        Вес упаковки
        0,221  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        87 10895 92153 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        9,62  кг
        высота
        30,5  см
        Длина
        79  см
        Вес нетто
        4,224  кг
        Вес упаковки
        5,396  кг
        ширина
        45,5  см
        EAN
        87 10895 92155 8
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,2  кг
        высота
        21  см
        Длина
        27  см
        Вес нетто
        0,528  кг
        Вес упаковки
        0,672  кг
        ширина
        21  см
        EAN
        87 10895 92154 1
        Количество потребительских упаковок
        3

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