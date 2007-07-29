Ключевые слова для поиска

1

Наушники с оголовьем

SHL9600/00
Общая оценка / 5
  • Мощный бас Мощный бас Мощный бас
    -{discount-value}

    Наушники с оголовьем

    SHL9600/00
    Общая оценка / 5

    Мощный бас

    Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный бас

    Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный бас

    Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный бас

    Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Мощный бас

      Звук Hi-Fi

      • Мощный бас
      Подпружиненное стальное оголовье для удобства посадки

      Подпружиненное стальное оголовье для удобства посадки

      Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

      Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

      Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

      Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Плоская при складывании, легко помещается в кармане

      Гарнитура становится плоской при складывании, легко помещается в дорожной сумке

      3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

      При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Складывание в двух местах для портативности и удобства хранения

      Наушники можно сложить двумя способами: либо в форме компактной сферы, либо в виде пластины. Они легко помещаются в сумку или карман, и вы всегда можете брать их с собой.

      Удлинительный кабель обеспечивает свободу движения.

      Благодаря удлинительному кабелю вы получаете возможность свободнее передвигаться в наушниках DJ.

      Мощное и громкое звучание высокопроизводительных акустических систем

      Излучатель выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который надежно обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

      Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Муфта
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  мм
        Удлинительный кабель
        1,8  м

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        10 - 28 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        106  дБ
        Диаметр излучателя
        40  мм
        Тип
        Динамический

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7,6  см
        Вес брутто
        0,32  кг
        Высота
        25,2  см
        Вес нетто
        0,16  кг
        Вес упаковки
        0,16  кг
        Ширина
        20,2  см
        EAN
        87 12581 32840 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        11,684  кг
        Высота
        60,5  см
        Длина
        50,5  см
        Вес нетто
        3,84  кг
        Вес упаковки
        7,844  кг
        Ширина
        44,5  см
        EAN
        87 12581 32842 9
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,285  кг
        Высота
        28  см
        Длина
        24  см
        Вес нетто
        0,48  кг
        Вес упаковки
        0,805  кг
        Ширина
        21  см
        EAN
        87 12581 32841 2
        Количество потребительских упаковок
        3

      Что входит в комплект?

      Packaging photograph - highres 1447x756

      Другие продукты в комплекте

      • Разветвитель (черный)
      • Регулятор громкости (черный)
      • адаптер SHC 3.5-6.3

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.