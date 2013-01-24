Другие продукты в комплекте
- Разветвитель (черный)
- Регулятор громкости (черный)
- адаптер SHC 3.5-6.3
Ключевые слова для поиска
Мощный бас
Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный бас
Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах
Мощный бас
Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный бас
Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Гарнитура становится плоской при складывании, легко помещается в дорожной сумке
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Наушники можно сложить двумя способами: либо в форме компактной сферы, либо в виде пластины. Они легко помещаются в сумку или карман, и вы всегда можете брать их с собой.
Благодаря удлинительному кабелю вы получаете возможность свободнее передвигаться в наушниках DJ.
Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.
Излучатель выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который надежно обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.
Подключения
Аксессуары
Звук
Размеры упаковки
Внешняя упаковка