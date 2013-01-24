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Гарнитура для ПК

SHM1500K/10
Общая оценка / 5
  • Ежедневное общение Ежедневное общение Ежедневное общение
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    Гарнитура для ПК

    SHM1500K/10
    Общая оценка / 5

    Ежедневное общение

    Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура для ПК

    Ежедневное общение

    Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

    Ежедневное общение

    Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура для ПК

    Ежедневное общение

    Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

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      Регулируемый микрофон на выносном креплении

      • Накладные
      • Черный

      Легкое оголовье для большего удобства

      Легкое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении без ощущений сдавливания или жжения.

      Регулируемый поворотный микрофон на выносном креплении

      Регулируемый поворотный микрофон на выносном креплении для четкой передачи голоса

      Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт

      Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Звук

        Диапазон частот
        20—15 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        100 мВт
        Головка микрофона
        6 мм
        Чувствительность
        100 дБ
        Диаметр излучателя
        27 мм
        Тип
        Динамический
        Чувствительность микрофона
        20—11 000 Гц, -42+/-3 дБ
        Акустическая система
        Закрытая

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,8 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медный

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,23  кг
        GTIN
        1 87 12581 62624 9
        высота
        19,6  см
        Длина
        33,7  см
        Вес нетто
        0,408  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,822  кг
        ширина
        17,7  см

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        5,5  см
        EAN
        87 12581 62624 2
        Вес брутто
        0,175  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,068  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,107  кг
        ширина
        16,3  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        5,1  см
        высота
        17,5  см
        Вес
        0,0675  кг
        ширина
        14,5  см

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