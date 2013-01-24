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Ежедневное общение
Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ежедневное общение
Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах
Ежедневное общение
Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ежедневное общение
Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах
Легкое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении без ощущений сдавливания или жжения.
Регулируемый поворотный микрофон на выносном креплении для четкой передачи голоса
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Дизайн
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия