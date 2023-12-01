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  • Четкая передача звука, легкая конструкция. Четкая передача звука, легкая конструкция. Четкая передача звука, легкая конструкция.

    Беспроводные наушники с микрофоном

    SHM5178BK/00

    Четкая передача звука, легкая конструкция.

    Philips SHM5178BK — это легкие беспроводные наушники с максимально комфортной посадкой.

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    Беспроводные наушники с микрофоном

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    Четкая передача звука, легкая конструкция.

    • Высокое качество передачи голоса

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      40
      GTIN
      1 69 74138 58606 8

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Коробка
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 74138 58606 1
    Badge-D2C

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