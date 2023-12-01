Беспроводные наушники с микрофоном
Четкая передача звука, легкая конструкция.
Philips SHM5178BK — это легкие беспроводные наушники с максимально комфортной посадкой.
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Беспроводные наушники с микрофоном
Четкая передача звука, легкая конструкция. Высокое качество передачи голоса
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Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
40 GTIN
1 69 74138 58606 8
Размеры упаковки
Тип упаковки
Коробка Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 74138 58606 1
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