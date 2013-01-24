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Гарнитура для ноутбука

SHM6500/10
Общая оценка / 5
  • Комфорт при длительных разговорах Комфорт при длительных разговорах Комфорт при длительных разговорах
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    Гарнитура для ноутбука

    SHM6500/10
    Общая оценка / 5

    Комфорт при длительных разговорах

    Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 999 руб.

    Гарнитура для ноутбука

    Комфорт при длительных разговорах

    Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

    Комфорт при длительных разговорах

    Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 999 руб.

    Гарнитура для ноутбука

    Комфорт при длительных разговорах

    Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

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      Комфорт при длительных разговорах

      • Полноразмерные

      Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука

      Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм неодимовый излучатель обеспечивает воспроизведение звука без слышимых искажений.

      Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса

      Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.

      Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

      Удобный встроенный регулятор позволяет быстро настраивать уровень громкости или отключать звук.

      Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

      Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.

      Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум

      Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум для комфорта при разговоре.

      Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками

      Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        16 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        100 мВт
        Чувствительность
        95 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Головка микрофона
        4 мм
        Чувствительность микрофона
        -42 дБ
        Микрофон и элементы управления
        Микрофон с шумоподавлением, встроенный регулятор уровня громкости

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медный

      • Комфорт

        Выключение звука
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 58294 4
        высота
        25  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        10,5  см
        Вес брутто
        0,41  кг
        Вес нетто
        0,206  кг
        Вес упаковки
        0,204  кг
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        EAN
        87 12581 58295 1
        Длина
        33,5  см
        ширина
        20,6  см
        высота
        24,1  см
        Вес брутто
        1,52  кг
        Вес нетто
        0,618  кг
        Вес упаковки
        0,902  кг

      • Аксессуары

        В комплекте
        Адаптер "2 в 1"

      • Габариты изделия

        Глубина
        9,8  см
        высота
        18,4  см
        Вес
        0,206  кг
        ширина
        18,6  см

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