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Наушники-вкладыши с шумоподавлением

SHN2500/00
Общая оценка / 5
  • Внешних шумов на 70% меньше Внешних шумов на 70% меньше Внешних шумов на 70% меньше
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    Наушники-вкладыши с шумоподавлением

    SHN2500/00
    Общая оценка / 5

    Внешних шумов на 70% меньше

    Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники-вкладыши с шумоподавлением

    Внешних шумов на 70% меньше

    Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

    Внешних шумов на 70% меньше

    Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши с шумоподавлением

    Внешних шумов на 70% меньше

    Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

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      Внешних шумов на 70% меньше

      Активное шумоподавление

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Миниатюрное электронное устройство удаляет нежелательные внешние шумы на 70%

      Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

      Идеальное прилегание для идеального звучания

      Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.

      Для удобства можно повесить наушники на шею

      Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.

      Миниатюрный блок управления вместо громоздких блоков

      Миниатюрная электроника хитро упакована в специально разработанный для этого блок управления.

      Адаптер для подключения системы развлечений в полете

      Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

      3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

      При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Активное шумоподавление
        50 - 1500 Гц, >10 дБ при 300 Гц
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        40 - 20 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        15  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        9  миллиметра
        Сопротивление
        72  Ом
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        медь
        Эффект устранения шума
        ~10 дБ при 300 Гц

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        • 3,5—6,3  миллиметра
        • 2 x 3,5 мм  миллиметра
        Аккумулятор
        1,5 В R03/AAA

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,557  кг
        высота
        26  см
        Длина
        13,5  см
        Вес нетто
        0,117  кг
        Вес упаковки
        0,44  кг
        ширина
        12,5  см
        EAN
        87 10895 97123 2
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        4,456  кг
        высота
        51,5  см
        Длина
        28,5  см
        Вес нетто
        0,936  кг
        Вес упаковки
        3,52  кг
        ширина
        26  см
        EAN
        87 10895 97124 9
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,4  см
        Вес брутто
        0,131  кг
        высота
        23,2  см
        Вес нетто
        0,039  кг
        Вес упаковки
        0,092  кг
        ширина
        12,5  см
        EAN
        87 10895 97122 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Накладки трех размеров
      • адаптер SHN
      • Адаптер для использования в самолете
      • Аккумулятор
      • Управление

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