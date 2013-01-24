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Наушники с шумоподавлением

SHN7500/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Активное шумоподавление Активное шумоподавление Активное шумоподавление
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    Наушники с шумоподавлением

    SHN7500/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Активное шумоподавление

    Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шумоподавлением

    Активное шумоподавление

    Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

    Активное шумоподавление

    Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шумоподавлением

    Активное шумоподавление

    Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

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      Активное шумоподавление

      На 80% меньше окружающих шумов

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Адаптер для подключения системы развлечений в полете

      Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

      3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

      При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

      Батареи прилагаются — можете сразу использовать

      Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

      Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

      Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

      Изощренная электроника отсекает нежелательные окружающие шумы

      Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

      Изогнутый акустический канал точно направляет звук

      Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

      Точно настроенные излучатели для детального и динамичного звучания

      Акустика наушников четко спроектирована в соответствии со звуковыми особенностями во время полета для воспроизведения мельчайших звуковых деталей и широкого динамического диапазона.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Отсоединяемый кабель позволяет свободно передвигаться в самолете

      Отсоединяемый кабель можно быстро и просто отключить от наушников, поэтому нет необходимости, поднимаясь со своего места всякий раз снимать наушники.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Адаптер
        • 3,5—6,3  миллиметра
        • 2 x 3,5 мм  миллиметра
        Элемент питания
        1,5 В R03/AAA
        Защитный чехол
        Защитный чехол входит в комплект
        Кабели
        отсоединяемый кабель

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м + 1,8 м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        медь

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        40 - 20 000  Гц
        Максимальная входная мощность
        15  мВт
        Чувствительность
        104  дБ
        Диаметр излучателя
        9  миллиметра

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        2,59  кг
        высота
        24  см
        Длина
        28,5  см
        Вес нетто
        0,114  кг
        Вес упаковки
        2,476  кг
        ширина
        23  см
        EAN
        87 12581 31529 0
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        11,544  кг
        высота
        26  см
        Длина
        60  см
        Вес нетто
        0,912  кг
        Вес упаковки
        10,632  кг
        ширина
        48  см
        EAN
        87 12581 31527 6
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7,4  см
        Вес брутто
        0,37  кг
        высота
        23  см
        Вес нетто
        0,038  кг
        Вес упаковки
        0,332  кг
        ширина
        13,7  см
        EAN
        87 12581 31524 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Накладки трех размеров
      • Управление
      • Чехол

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