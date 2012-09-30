Захватывающие басы
Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Захватывающие басы
Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах
Захватывающие басы
Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Захватывающие басы
Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах
Идеальная посадка: в комплект наушников-вкладышей Philips O'Neill входят три пары подушечек.
Улучшенные 9-мм излучатели воспроизводят невероятно сбалансированный звук и четкие басы
Быстро переключайтесь с музыки на звонки благодаря кнопкам управления и встроенному микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на связи с близкими людьми!
Благодаря усиленному L-образному штекеру наушники обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.
Наслаждайтесь любимыми песнями, не отвлекаясь на окружающие шумы: подушечки обеспечивают плотную посадку и превосходную звукоизоляцию.
Вы можете быть уверены, что надежный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой выдержит любые испытания на прочность.
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