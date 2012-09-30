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Наушники-вкладыши с микрофоном

SHO1105BK/10
Общая оценка / 5
  • Захватывающие басы Захватывающие басы Захватывающие басы
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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHO1105BK/10
    Общая оценка / 5

    Захватывающие басы

    Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Захватывающие басы

    Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

    Захватывающие басы

    Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Захватывающие басы

    Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

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      Захватывающие басы

      Звукоизоляция и прочность

      • O'Neill Shots
      • Черный

      Подушечки 3 размеров для оптимальной посадки

      Идеальная посадка: в комплект наушников-вкладышей Philips O'Neill входят три пары подушечек.

      Улучшенные 9-мм излучатели обеспечивают глубокие динамичные басы и четкий звук

      Улучшенные 9-мм излучатели воспроизводят невероятно сбалансированный звук и четкие басы

      Встроенный пульт и микрофон для быстрого переключения между музыкой и вызовами

      Быстро переключайтесь с музыки на звонки благодаря кнопкам управления и встроенному микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на связи с близкими людьми!

      L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля

      Благодаря усиленному L-образному штекеру наушники обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.

      Звукоизолирующие подушечки для полного погружения в музыку

      Наслаждайтесь любимыми песнями, не отвлекаясь на окружающие шумы: подушечки обеспечивают плотную посадку и превосходную звукоизоляцию.

      Сверхпрочный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой

      Вы можете быть уверены, что надежный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой выдержит любые испытания на прочность.

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71757 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,064  кг
        высота
        17,2  см
        Вес нетто
        0,015  кг
        Вес упаковки
        0,049  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,234  кг
        GTIN
        2 69 23410 71757 4
        высота
        10,5  см
        Длина
        17,6  см
        Вес нетто
        0,045  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,189  кг
        ширина
        10,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,203  кг
        GTIN
        1 69 23410 71757 7
        высота
        24,8  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,36  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,843  кг
        ширина
        22,7  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,55  см
        высота
        2,35  см
        Вес
        0,015  кг
        ширина
        1,22  см

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  мм
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW

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