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O'Neill

Гарнитура-вкладыши TREAD

SHO2205WT/10
O'Neill
Общая оценка / 5
O'Neill
  • Tread Tread Tread
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    O'Neill Гарнитура-вкладыши TREAD

    SHO2205WT/10
    Общая оценка / 5

    Tread

    Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    O'Neill Гарнитура-вкладыши TREAD

    Tread

    Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

    Tread

    Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    O'Neill Гарнитура-вкладыши TREAD

    Tread

    Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

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      Tread

      Насыщенный бас и прочность

      • O'Neill
      • Белый
      3 размера подушечек на выбор

      3 размера подушечек на выбор

      3 размера мягких подушечек позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

      Металлический корпус для защиты излучателя

      Металлический корпус для защиты излучателя

      Металлический корпус и превосходное резиновое покрытие надежно защищают от внешних воздействий: эти наушники не повредятся, даже если кто-то случайно наступит на них.

      Прочный кабель с усиленным кабельным соединением

      Прочный кабель с усиленным кабельным соединением

      Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.

      Звукоизолирующие мягкие подушечки

      Звукоизолирующие мягкие подушечки

      Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

      Акустически настроены для передачи чистого и глубокого баса

      Акустически настроены для передачи чистого и глубокого баса

      Улучшенные дамические излучатели диаметром 9 мм

      Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

      Универсальный микрофон, управление громкостью и воспроизведением*

      ДУ и микрофон для Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        2,3  см
        высота
        2,7  см
        Глубина
        1,25  см
        Вес
        0,02326  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        105 дБ
        Диаметр излучателя
        8,6 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Симметричный
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        симметричное
        ДУ и микрофон, совместимые с
        Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
        *Управление воспроизведением совместимо с
        iPhone 3GS, iPhone4

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Оба
        EAN
        69 23410 71218 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,0718  кг
        высота
        17,2  см
        Вес нетто
        0,02326  кг
        Вес упаковки
        0,04854  кг
        ширина
        9,5  см
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,314  кг
        высота
        25  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,55824  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,75576  кг
        ширина
        19,3  см
        GTIN
        1 69 23410 71218 3

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,253  кг
        высота
        10,6  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,06978  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,18322  кг
        ширина
        8,2  см
        GTIN
        2 69 23410 71218 0

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