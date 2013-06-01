Невероятно мощные и реалистичные басы
Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно мощные и реалистичные басы
Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах
Невероятно мощные и реалистичные басы
Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно мощные и реалистичные басы
Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах
Насладитесь превосходным качеством любимой музыки, где бы вы ни находились: 32-мм излучатели воспроизводят кристально чистый звук и усиленные басы.
Быстро переключайтесь с музыки на звонки благодаря кнопкам управления и встроенному микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на связи с близкими людьми!
Благодаря усиленному L-образному штекеру наушники обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.
Погрузитесь в музыку благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Наушники не только обеспечивают комфорт при длительном прослушивании, но и воспроизводят мельчайшие звуковые нюансы любимых мелодий.
Сверхмягкие амбушюры обеспечивают комфортную и надежную посадку и идеально прилегают к уху. Они настолько удобны, что вы попросту забудете о них!
Вы можете быть уверены, что надежный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой выдержит любые испытания на прочность.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.