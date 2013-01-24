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O'Neill

Наушники-вкладыши SPECKED

SHO9570PB/10
O'Neill
Общая оценка / 5
O'Neill
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    O'Neill Наушники-вкладыши SPECKED

    SHO9570PB/10
    Общая оценка / 5

    Specked

    Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    O'Neill Наушники-вкладыши SPECKED

    Specked

    Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

    Specked

    Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    O'Neill Наушники-вкладыши SPECKED

    Specked

    Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

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      Specked

      Звукоизоляция и надежность

      • O'Neill
      • Черный с фиолетовым
      Мощные динамики 9 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

      Мощные динамики 9 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

      Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

      Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

      Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

      Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.

      Звукоизолирующие мягкие подушечки

      Звукоизолирующие мягкие подушечки

      Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

      3 размера подушечек для персонального подбора

      Три размера мягких подушечек для наушников Philips позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 70970 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,067  кг
        высота
        16,5  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,055  кг
        ширина
        9  см
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 60206 2
        Вес брутто
        2,292  кг
        высота
        24,8  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        2,004  кг
        ширина
        22,7  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 60207 9
        Вес брутто
        0,243  кг
        высота
        10,5  см
        Длина
        17,6  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,207  кг
        ширина
        10,2  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,55  см
        высота
        2,35  см
        Вес
        0,012  кг
        ширина
        1,22  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Насадки
      • Вкладыши

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