Смотрите телевизор, не отвлекая окружающих, и управляйте громкостью левого и правого каналов с помощью съемного элемента управления. Эти легкие полноразмерные наушники с кабелем 5,2 м гарантируют комфорт и превосходные впечатления от прослушивания.
В комплект входят кабели 1 м и 5,2 м для использования в помещении и на улице
В комплекте с наушниками для дома Philips поставляется два съемных кабеля — 1 м и 5,2 м. Они обеспечивают комфортное использование как в помещении, так и на улице.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого звучания
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное чистое звучание.
Адаптер HiFi 6,3 мм
Используйте адаптер 6,3 мм для подключения к системе HiFi и наслаждайтесь высоким качеством звука.
Управляйте громкостью телевизора, регулируя левый и правый каналы
Пульт ДУ позволит с легкостью регулировать громкость телевизора. Одним простым движением вы можете изменить громкость или отключить звук. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием с возможностью управления уровнем громкости левого и правого каналов.
Полноразмерные наушники для превосходной звуковой изоляции
Полноразмерный дизайн обеспечивает плотное прилегание для превосходной звукоизоляции.
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