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  • Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание

    Наушники для телевизора

    SHP2600TV/10

    Чистое и естественное звучание

    Смотрите телевизор, не отвлекая окружающих, и управляйте громкостью левого и правого каналов с помощью съемного элемента управления. Эти легкие полноразмерные наушники с кабелем 5,2 м гарантируют комфорт и превосходные впечатления от прослушивания.

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    Наушники для телевизора

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    Чистое и естественное звучание

    С пультом ДУ

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные

    В комплект входят кабели 1 м и 5,2 м для использования в помещении и на улице

    В комплекте с наушниками для дома Philips поставляется два съемных кабеля — 1 м и 5,2 м. Они обеспечивают комфортное использование как в помещении, так и на улице.

    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого звучания

    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное чистое звучание.

    Адаптер HiFi 6,3 мм

    Используйте адаптер 6,3 мм для подключения к системе HiFi и наслаждайтесь высоким качеством звука.

    Управляйте громкостью телевизора, регулируя левый и правый каналы

    Пульт ДУ позволит с легкостью регулировать громкость телевизора. Одним простым движением вы можете изменить громкость или отключить звук. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием с возможностью управления уровнем громкости левого и правого каналов.

    Полноразмерные наушники для превосходной звуковой изоляции

    Полноразмерный дизайн обеспечивает плотное прилегание для превосходной звукоизоляции.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      9–23 500  Гц
      Диаметр излучателя
      32
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Сопротивление
      24 Oм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      Медь
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      103 дБ
      Микрофон и элементы управления
      Управление громкостью (слева/справа)

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Двусторонний
      Длина кабеля
      1 м (1 шт.) + 5,2 м (1 шт.)
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Хромированное

    • Внешняя упаковка

      Длина
      30.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      12.0  (дюймы)
      ширина
      21.4  см
      Вес брутто
      1.34  кг
      Высота
      25.8  см
      GTIN
      1 69 25970 70945 0
      ширина
      8.4  (дюймы)
      Высота
      10.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.699  кг
      Вес брутто
      2.954  фунта
      Вес нетто
      1.541  фунта
      Вес упаковки
      0.641  кг
      Вес упаковки
      1.413  фунта

    • Размеры упаковки

      Высота
      25  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.6  см
      Глубина
      9.5  см
      Высота
      9.8  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70945 3
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.349  кг
      Глубина
      3.7  (дюймы)
      Вес нетто
      0.233  кг
      Вес брутто
      0.769  фунта
      Вес нетто
      0.514  фунта
      Вес упаковки
      0.116  кг
      Вес упаковки
      0.255  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      20  см
      ширина
      17  см
      Глубина
      8  см
      ширина
      6.7  (дюймы)
      высота
      7.9  (дюймы)
      Глубина
      3.1  (дюймы)
      Вес
      0.2  кг
      Вес
      0.441  фунта

    • Аксессуары

      Адаптер
      Адаптер 3,5 мм – 6,3 мм

    Badge-D2C

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