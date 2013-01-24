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Чистое и естественное звучание
Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое и естественное звучание
Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Чистое и естественное звучание
Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое и естественное звучание
Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание
Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию.
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