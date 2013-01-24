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Полноразмерные наушники

SHP2600/00
Общая оценка / 5
  • Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание
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    Полноразмерные наушники

    SHP2600/00
    Общая оценка / 5

    Чистое и естественное звучание

    Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 699 руб.
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    Полноразмерные наушники

    Чистое и естественное звучание

    Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

    Чистое и естественное звучание

    Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 699 руб.
    Найти похожие продукты

    Полноразмерные наушники

    Чистое и естественное звучание

    Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистое и естественное звучание

      • Полноразмерные
      • Черный
      Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

      Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

      Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

      Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью

      Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью

      Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию

      Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        19—21 500 Гц  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        24 Oм
        Звуковая катушка
        Медь
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Диаметр излучателя
        32

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Двусторонний
        Длина кабеля
        1,8 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

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