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Мощный звук, непревзойденный комфорт
Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук, непревзойденный комфорт
Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.
Мощный звук, непревзойденный комфорт
Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук, непревзойденный комфорт
Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка