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Стереонаушники

SHP2700/10
Общая оценка / 5
  • Мощный звук, непревзойденный комфорт Мощный звук, непревзойденный комфорт Мощный звук, непревзойденный комфорт
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    Стереонаушники

    SHP2700/10
    Общая оценка / 5

    Мощный звук, непревзойденный комфорт

    Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Стереонаушники

    Мощный звук, непревзойденный комфорт

    Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

    Мощный звук, непревзойденный комфорт

    Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Стереонаушники

    Мощный звук, непревзойденный комфорт

    Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

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      Мощный звук, непревзойденный комфорт

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        18 - 28 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        1500 мВт
        Чувствительность
        104 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Одностороннее
        Длина кабеля
        3 м
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5-6,3 мм

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        10,7  см
        EAN
        69 23410 70685 7
        Вес брутто
        0,5199  кг
        высота
        24,5  см
        Вес нетто
        0,274  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,2459  кг
        ширина
        19,5  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 58430 6
        Вес брутто
        1,8099  кг
        высота
        23,1  см
        Длина
        33,8  см
        Вес нетто
        0,822  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,9879  кг
        ширина
        20,6  см

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