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  • Мощный звук, непревзойденный комфорт Мощный звук, непревзойденный комфорт Мощный звук, непревзойденный комфорт

    Стереонаушники

    SHP2700/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Мощный звук, непревзойденный комфорт

    Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники

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    Мощный звук, непревзойденный комфорт

    • Звук

      Акустическая система
      Открытая
      Диапазон частот
      18 - 28 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      1500 мВт
      Чувствительность
      104 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Одностороннее
      Длина кабеля
      3 м
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Хромированный

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 58430 6
      Длина
      33.8  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      20.6  см
      Вес брутто
      1.8099  кг
      Высота
      23.1  см
      Вес нетто
      0.822  кг
      Вес упаковки
      0.9879  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      24.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      10.7  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 70685 7
      Вес брутто
      0.5199  кг
      Вес нетто
      0.274  кг
      Вес упаковки
      0.2459  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      3,5-6,3 мм

    Badge-D2C

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