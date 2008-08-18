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  • Мощный звук, портативный дизайн Мощный звук, портативный дизайн Мощный звук, портативный дизайн

    Стереонаушники

    SHP5400/00

    Мощный звук, портативный дизайн

    В этих стереонаушниках сочетаются мощный звук и портативность, что обеспечивает великолепное качество звука и максимальный комфорт при использовании и дома, и в пути

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники

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    Мощный звук, портативный дизайн

    Музыка — ПК — MP3 — КОМПАКТ-ДИСКИ

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

    Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

    Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

    Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

    Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

    Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

    • Звук

      Диапазон частот
      15 - 28 000 Гц
      Сопротивление
      32 Ом

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Односторонний
      Разъем
      3,5 и 6.3 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 34353 8

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      42.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Ширина
      35  см
      Высота
      28.2  см
      Вес нетто
      1.074  кг
      Вес брутто
      3.025  кг
      Вес упаковки
      1.951  кг

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картонная коробка
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

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    • Адаптер
    Badge-D2C

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