Другие продукты в комплекте
- Встроенный микрофон и пульт для iPhone
- Кабельный зажим
С защитой от пота
Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С защитой от пота
Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.
С защитой от пота
Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С защитой от пота
Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Зажим помогает надежно закрепить кабель
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям
Сверхлегкий дизайн, хорошее прилегание, подходят для занятий спортом
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Кабель длиной 60 см для ношения на ремешке. Дополнительное удобство обеспечивается с помощью удлинительного кабеля 60 см.
Три размера мягких подушечек для наушников Philips позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.
Стильный микрофон и пульт управления позволяет разговаривать, слушать и управлять iPod/iPhone/iPad на расстоянии.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Комфорт
Габариты изделия
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
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