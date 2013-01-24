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ActionFit

Спортивные наушники-вкладыши

SHQ1200/10
Общая оценка / 5
  • Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом
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    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    SHQ1200/10
    Общая оценка / 5

    Подходят для занятий спортом

    Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    Подходят для занятий спортом

    Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах

    Подходят для занятий спортом

    Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    Подходят для занятий спортом

    Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах

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      Подходят для занятий спортом

      Защищены от пота и дождя

      • ActionFit
      • Оранжевый с серым
      Мягкие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников

      Мягкие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников

      Наушники ActionFit изготовлены из высококачественной нескользящей резины, что гарантирует плотную и комфортную посадку независимо от длительности вашей тренировки и энергичности движений.

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.

      Наушники весом 4 грамма для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники весом 4 грамма для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники ActionFit весят всего 4 грамма — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать.

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

      Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

      Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

      В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        30 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        110 дБ
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диаметр излучателя
        13,5 мм
        Звуковая катушка
        CCAW
        Акустическая система
        Закрытая
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,0  м
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71651 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,052  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,01818  кг
        Вес упаковки
        0,03382  кг
        Тип размещения на полке
        Макетная
        ширина
        9,5  см

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        2 69 23410 71651 5
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        0,189  кг
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,05454  кг
        Вес упаковки
        0,13446  кг
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71651 8
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        1,795  кг
        высота
        24,8  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,43632  кг
        Вес упаковки
        1,35868  кг
        ширина
        18,1  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,8  см
        высота
        8  см
        Вес
        0,01818  кг
        ширина
        3  см

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