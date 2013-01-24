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Наушники с креплением-крючком

SHS3200/00
Общая оценка / 5
  • Надежная посадка Надежная посадка Надежная посадка
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    Наушники с креплением-крючком

    SHS3200/00
    Общая оценка / 5

    Надежная посадка

    Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники с креплением-крючком

    Надежная посадка

    Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах

    Надежная посадка

    Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с креплением-крючком

    Надежная посадка

    Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах

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      Надежная посадка

      Гибкий держатель-крючок подходит для любого уха

      • 15-мм излучатели, открытое оформление
      • Заушное крепление
      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

      Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука

      Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

      Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

      Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

      3D гибкие крепления обеспечивают надежную посадку на уши любых размеров

      Эти мягкие и гибкие 3D крепления наушника не производят дискомфортных ощущений во время активных действий или прослушивания музыки на ходу.

      Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Контурные крепления наушников увеличивают комфорт при носке и надежность

      Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

      Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

      Очень прочная конструкция продлевает срок службы

      Можно не сомневаться в длительности срока службы, т.к. они специально спроектированы для грубого использования и изготовлены из прочных материалов.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        медный
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        15  мВт
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,481  кг
        высота
        11,8  см
        Длина
        18,4  см
        Вес нетто
        0,351  кг
        Вес упаковки
        0,13  кг
        ширина
        18  см
        EAN
        87 10895 93697 2
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,22  кг
        высота
        14,6  см
        Длина
        37,43  см
        Вес нетто
        0,264  кг
        Вес упаковки
        0,956  кг
        ширина
        20,63  см
        EAN
        87 10895 93696 5
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,4  см
        Вес брутто
        0,058  кг
        высота
        17,6  см
        Вес нетто
        0,022  кг
        Вес упаковки
        0,036  кг
        ширина
        9,9  см
        EAN
        87 10895 93695 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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