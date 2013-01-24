Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Наушники с шейным ободом

SHS390/00
Общая оценка / 5
  • Сбалансированный звук Сбалансированный звук Сбалансированный звук
    -{discount-value}

    Наушники с шейным ободом

    SHS390/00
    Общая оценка / 5

    Сбалансированный звук

    Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шейным ободом

    Сбалансированный звук

    Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ.

    Сбалансированный звук

    Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шейным ободом

    Сбалансированный звук

    Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ.

    Похожие продукты

    Смотреть все in-ear-ear-bud-headphones

      Сбалансированный звук

      контурный шейный обод для удобного ношения

      32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

      32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

      Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        медь
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        24  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        32  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, асимметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный
        Тип кабеля
        медный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,265  кг
        высота
        24,5  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,887  кг
        Вес упаковки
        0,378  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        87 10895 87985 9
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        11,06  кг
        высота
        51,9  см
        Длина
        75,9  см
        Вес нетто
        2,208  кг
        Вес упаковки
        8,852  кг
        ширина
        41  см
        EAN
        87 10895 87986 6
        Количество потребительских упаковок
        48

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,7  см
        Вес брутто
        0,148  кг
        высота
        23,7  см
        Вес нетто
        0,046  кг
        Вес упаковки
        0,102  кг
        ширина
        17,5  см
        EAN
        87 10895 87890 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии