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Наушники с креплением-крючком

SHS8100/10
Общая оценка / 5
  • Идеально подходят Идеально подходят Идеально подходят
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    Наушники с креплением-крючком

    SHS8100/10
    Общая оценка / 5

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с креплением-крючком

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с креплением-крючком

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально подходят

      Мощные АС для наслаждения звуком

      • Черный
      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Сверхмаленький, громкий излучатель для удобной посадки и великолепного звука

      Такой динамик служит для исключительного качества звучания при небольшой громкости, а так же для продления срока службы батареек.

      Шумоизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

      Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.

      Система Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов

      Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки

      Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.

      Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации

      Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.

      Конструкция, предотвращающая рывки, для безопасной посадки

      Благодаря уникальной конструкции в этих наушниках можно заниматься любым делом. Наушники всегда сохраняют удобное и безопасное положение в ушах. Если потянуть за кабель, крепление становится жестче.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диапазон частот
        19–22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        15  мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,179  кг
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,045  кг
        Вес упаковки
        0,134  кг
        ширина
        8,6  см
        EAN
        87 12581 52352 7
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,707  кг
        высота
        25  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,360  кг
        Вес упаковки
        1,347  кг
        ширина
        19,3  см
        EAN
        87 12581 52351 0
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,048  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,015  кг
        Вес упаковки
        0,033  кг
        ширина
        9,5  см
        EAN
        87 12581 52350 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,3  см
        высота
        5  см
        Вес
        0,015  кг
        ширина
        3,4  см

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