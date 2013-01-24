Конструкция, предотвращающая рывки, для безопасной посадки

Благодаря уникальной конструкции в этих наушниках можно заниматься любым делом. Наушники всегда сохраняют удобное и безопасное положение в ушах. Если потянуть за кабель, крепление становится жестче.