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Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Благодаря уникальной конструкции в этих наушниках можно заниматься любым делом. Наушники всегда сохраняют удобное и безопасное положение в ушах. Если потянуть за кабель, крепление становится жестче.
Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.
Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.
Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.
Такой динамик служит для исключительного качества звучания при небольшой громкости, а так же для продления срока службы батареек.
Загрузите приложение Philips Headset, которое позволяет регулировать на гарнитуре настройки звука, отвечать на вызовы и завершать разговор, запускать/приостанавливать воспроизведение музыки, регулировать громкость и переключать дорожки.
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