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Гарнитура с креплением-крючком

SHS8105A/00
Общая оценка / 5
  • Идеально подходят Идеально подходят Идеально подходят
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    Гарнитура с креплением-крючком

    SHS8105A/00
    Общая оценка / 5

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Гарнитура с креплением-крючком

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Гарнитура с креплением-крючком

    Идеально подходят

    Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально подходят

      Мощные АС для наслаждения звуком

      • Черный
      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Конструкция, предотвращающая рывки, для безопасной посадки

      Благодаря уникальной конструкции в этих наушниках можно заниматься любым делом. Наушники всегда сохраняют удобное и безопасное положение в ушах. Если потянуть за кабель, крепление становится жестче.

      Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки

      Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.

      Шумоизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

      Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.

      Система Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов

      Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.

      Сверхмаленький, громкий излучатель для удобной посадки и великолепного звука

      Такой динамик служит для исключительного качества звучания при небольшой громкости, а так же для продления срока службы батареек.

      Настройка звука и кнопок через приложение Philips Headset

      Загрузите приложение Philips Headset, которое позволяет регулировать на гарнитуре настройки звука, отвечать на вызовы и завершать разговор, запускать/приостанавливать воспроизведение музыки, регулировать громкость и переключать дорожки.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        1,2  см
        ширина
        0,5  дюйма
        высота
        4,8  см
        высота
        1,9  дюйма
        Глубина
        2,3  см
        Глубина
        0,9  дюйма
        Вес
        0,02  кг
        Вес
        0,044  фунта

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        высота
        17,2  см
        высота
        6,8  дюйма
        ширина
        9,5  см
        ширина
        3,7  дюйма
        Глубина
        3  см
        Глубина
        1,2  дюйма
        Вес нетто
        0,02  кг
        Вес нетто
        0,044  фунта
        Вес брутто
        0,056  кг
        Вес брутто
        0,123  фунта
        Вес упаковки
        0,036  кг
        Вес упаковки
        0,079  фунта
        EAN
        69 23410 71527 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18,5  см
        Длина
        7,3  дюйма
        ширина
        10,5  см
        ширина
        4,1  дюйма
        высота
        10,4  см
        высота
        4,1  дюйма
        Вес нетто
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,132  фунта
        Вес брутто
        0,208  кг
        Вес брутто
        0,458  фунта
        Вес упаковки
        0,148  кг
        Вес упаковки
        0,326  фунта
        GTIN
        2 69 23410 71527 3
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Длина
        39,2  см
        Длина
        15,4  дюйма
        ширина
        23,2  см
        ширина
        9,1  дюйма
        высота
        25  см
        высота
        9,8  дюйма
        Вес нетто
        0,48  кг
        Вес нетто
        1,058  фунта
        Вес брутто
        2,234  кг
        Вес брутто
        4,925  фунта
        Вес упаковки
        1,754  кг
        Вес упаковки
        3,867  фунта
        GTIN
        1 69 23410 71527 6
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Звук

        Диапазон частот
        19–22 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Чувствительность
        107 дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  мм
        Максимальная входная мощность
        30  мВт

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