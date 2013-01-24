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Extra Bass
Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.
Extra Bass
Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Очень мягкий материал приятен для кожи и обеспечивает максимальный комфорт при ношении.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Гарнитура становится плоской при складывании, легко помещается в дорожной сумке
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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Размеры упаковки
Внешняя упаковка
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