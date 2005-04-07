Удобное ношение музыкального плеера
В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное ношение музыкального плеера
В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах
Удобное ношение музыкального плеера
В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное ношение музыкального плеера
В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах
Универсальная конструкция подходит для большинства цифровых плееров. Позволяет безопасно носить цифровой плеер.
Удобная двойная застежка-молния для простого доступа к цифровому плееру.
Растягивающийся эластичный сетчатый карман для простого хранения медианосителей.
Регулируемый ремень с застежкой-липучкой для удобства ношения цифрового плеера.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.