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Чехол с ремешком

SJM2003/10
Общая оценка / 5
  • Удобное ношение музыкального плеера Удобное ношение музыкального плеера Удобное ношение музыкального плеера
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    Чехол с ремешком

    SJM2003/10
    Общая оценка / 5

    Удобное ношение музыкального плеера

    В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чехол с ремешком

    Удобное ношение музыкального плеера

    В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    Удобное ношение музыкального плеера

    В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чехол с ремешком

    Удобное ношение музыкального плеера

    В этом универсальном защитном чехле цифровой плеер можно брать с собой повсюду. Дополнительное отделение на двойной застежке-молнии обеспечивает удобное размещение кабелей. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное ношение музыкального плеера

      • Универсальный

      Универсальная конструкция подходит для большинства цифровых плееров

      Универсальная конструкция подходит для большинства цифровых плееров. Позволяет безопасно носить цифровой плеер.

      Двойная застежка-молния

      Удобная двойная застежка-молния для простого доступа к цифровому плееру.

      Сетчатый карман для удобства хранения дисков

      Растягивающийся эластичный сетчатый карман для простого хранения медианосителей.

      Регулируемый ремень с "липучкой"

      Регулируемый ремень с застежкой-липучкой для удобства ношения цифрового плеера.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02393 6
        Количество
        1
        Длина
        22,6  см
        Ширина
        9,5  см
        Высота
        4,5  см
        Вес брутто
        0,10  кг
        Вес упаковки
        0.02  кг
        Вес нетто
        0,08  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        1 00 26616 02393 3
        Количество
        6
        Длина
        335  мм
        Ширина
        110  мм
        Высота
        143  мм
        Вес брутто
        0,74  кг
        Вес упаковки
        0,14  кг
        Вес нетто
        0,6  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        2 00 26616 02393 0
        Количество
        36
        Вес брутто
        4,87  кг
        Вес упаковки
        4,76  кг
        Вес нетто
        0,11  кг
        Высота (см)
        31  см
        Длина (см)
        36  см
        Ширина (см)
        36  см

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