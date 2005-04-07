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Силиконовый чехол

SJM3705/10
Общая оценка / 5
  • Хранение защита и ношение iPod Хранение защита и ношение iPod Хранение защита и ношение iPod
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    Силиконовый чехол

    SJM3705/10
    Общая оценка / 5

    Хранение защита и ношение iPod

    В этом защитном силиконовом чехле iPod можно брать с собой повсюду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Силиконовый чехол

    Хранение защита и ношение iPod

    В этом защитном силиконовом чехле iPod можно брать с собой повсюду. Узнать обо всех преимуществах

    Хранение защита и ношение iPod

    В этом защитном силиконовом чехле iPod можно брать с собой повсюду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Силиконовый чехол

    Хранение защита и ношение iPod

    В этом защитном силиконовом чехле iPod можно брать с собой повсюду. Узнать обо всех преимуществах

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      Хранение защита и ношение iPod

      • Для iPod

      Облегающий дизайн для безопасности

      Этот легкий дизайн точно подходит к вашему iPod, обеспечивая безопасность и доступ к кнопкам управления.

      Простой доступ к кнопкам управления, портам, экрану

      Удобный доступ к кнопкам управления, портам, и экранам позволяет с легкостью просматривать и использовать функции iPod.

      Конструкция, защищающая от царапин

      Этот легкий силиконовый чехол защищает от царапин и обычного износа.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02409 4
        Количество
        1
        Длина
        23,5  см
        Ширина
        16,5  см
        Высота
        2,2  см
        Вес брутто
        0,086  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        1 00 26616 02409 1
        Количество
        4
        Длина
        243  мм
        Ширина
        173  мм
        Высота
        105  мм
        Вес брутто
        0,545  кг
        Вес упаковки
        0,2  кг
        Вес нетто
        0,345  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        2 00 26616 02409 8
        Количество
        24
        Длина
        356  мм
        Ширина
        253  мм
        Высота
        330  мм
        Вес брутто
        2,568  кг
        Вес упаковки
        0,5  кг
        Вес нетто
        2,068  кг

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