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Прохладная поверхность — гарантия комфорта
Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прохладная поверхность — гарантия комфорта
Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах
Прохладная поверхность — гарантия комфорта
Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прохладная поверхность — гарантия комфорта
Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах
Вы, наверняка, ставите ноутбук себе на колени, когда смотрите видео в поезде, слушаете музыку на пляже, работаете в Интернете, общаетесь с друзьями или работаете с документами в аэропорту. Через некоторое время тепло, возникающее при непрерывном использовании ноутбука, вызывает неприятные ощущения в ногах и может повредить ноутбук. Чехол Philips для ноутбука с функцией HeatProtect™, имеющий три защитных слоя, защищает вас и ноутбук от нагрева при работе в пути. Его гладкая поверхность обеспечивает хорошую вентиляцию и устойчивое положение.
Класть на колени журнал, чтобы поставить на него ноутбук, не очень удобно, так как поверхность журнала скользкая и неустойчивая, особенно, если хочется устроиться поудобнее. Кроме того, ноутбук может быть поврежден, если он соскользнет. У защитного чехла Philips имеется ровная поверхность сверху для ноутбука и мягкая — снизу для коленей, поэтому вы можете смотреть видео на YouTube, слушать музыку или работать с документами, а ваш ноутбук всегда будет в безопасном и устойчивом положении, где бы вы ни находились.
В результате соприкосновения с грубой поверхностью в сумке при помещении ноутбука в защитный чехол на нем могут появиться царапины. Внутренняя часть чехла для ноутбука от Philips изготовлена из материала, похожего на замшу, что обеспечивает защиту и удобство при хранении, а также препятствует появлению царапин.
Ваш нетбук или ноутбук может быть поцарапан молнией при помещении в чехол или сумку. Чехол и сумка Philips оснащены прорезиненной молнией, что снижает возможность появления царапин.
Дизайн
Материал
Вес и габариты
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка