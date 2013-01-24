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Чехлы для ноутбука

SLE3300EN/10
  • Прохладная поверхность — гарантия комфорта Прохладная поверхность — гарантия комфорта Прохладная поверхность — гарантия комфорта
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    Чехлы для ноутбука

    SLE3300EN/10

    Прохладная поверхность — гарантия комфорта

    Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чехлы для ноутбука

    Прохладная поверхность — гарантия комфорта

    Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

    Прохладная поверхность — гарантия комфорта

    Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чехлы для ноутбука

    Прохладная поверхность — гарантия комфорта

    Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

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      Прохладная поверхность — гарантия комфорта

      с функцией HeatProtect

      • 34 см (13,3")
      • с функцией HeatProtect
      Функция HeatProtect предотвращает нагревание коленей

      Функция HeatProtect предотвращает нагревание коленей

      Вы, наверняка, ставите ноутбук себе на колени, когда смотрите видео в поезде, слушаете музыку на пляже, работаете в Интернете, общаетесь с друзьями или работаете с документами в аэропорту. Через некоторое время тепло, возникающее при непрерывном использовании ноутбука, вызывает неприятные ощущения в ногах и может повредить ноутбук. Чехол Philips для ноутбука с функцией HeatProtect™, имеющий три защитных слоя, защищает вас и ноутбук от нагрева при работе в пути. Его гладкая поверхность обеспечивает хорошую вентиляцию и устойчивое положение.

      Твердая поверхность для ноутбука

      Твердая поверхность для ноутбука

      Класть на колени журнал, чтобы поставить на него ноутбук, не очень удобно, так как поверхность журнала скользкая и неустойчивая, особенно, если хочется устроиться поудобнее. Кроме того, ноутбук может быть поврежден, если он соскользнет. У защитного чехла Philips имеется ровная поверхность сверху для ноутбука и мягкая — снизу для коленей, поэтому вы можете смотреть видео на YouTube, слушать музыку или работать с документами, а ваш ноутбук всегда будет в безопасном и устойчивом положении, где бы вы ни находились.

      Чехол из мягкой ткани

      Чехол из мягкой ткани

      В результате соприкосновения с грубой поверхностью в сумке при помещении ноутбука в защитный чехол на нем могут появиться царапины. Внутренняя часть чехла для ноутбука от Philips изготовлена из материала, похожего на замшу, что обеспечивает защиту и удобство при хранении, а также препятствует появлению царапин.

      Молнии с резиновым покрытием, препятствующим появлению царапин

      Молнии с резиновым покрытием, препятствующим появлению царапин

      Ваш нетбук или ноутбук может быть поцарапан молнией при помещении в чехол или сумку. Чехол и сумка Philips оснащены прорезиненной молнией, что снижает возможность появления царапин.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Светло-серый с голубой молнией

      • Материал

        Твердая поверхность сверху
        EVA
        Мягкая нижняя сторона
        Неопрен повышенной прочности
        Тканевая подкладка
        Ткань под замшу

      • Вес и габариты

        Вмещает даже ноутбук
        13,3" (34 см)
        Вмещает даже ноутбук
        325 x 241 x 41 мм

      • Габариты изделия

        высота
        27,5  см
        ширина
        35,5  см
        Глубина
        2,8  см
        Вес
        0,472  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        33,02  см
        ширина
        39,05  см
        Глубина
        3,18  см
        Вес брутто
        0,608  кг
        Вес нетто
        0,472  кг
        Вес упаковки
        0,136  кг
        EAN
        87 12581 49268 7

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        40,64  см
        ширина
        34,93  см
        высота
        14,29  см
        Вес брутто
        2,375  кг
        Вес нетто
        1,888  кг
        Вес упаковки
        0,487  кг
        EAN
        87 12581 51022 0

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