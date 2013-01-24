Твердая поверхность для ноутбука

Класть на колени журнал, чтобы поставить на него ноутбук, не очень удобно, так как поверхность журнала скользкая и неустойчивая, особенно, если хочется устроиться поудобнее. Кроме того, ноутбук может быть поврежден, если он соскользнет. У защитного чехла Philips имеется ровная поверхность сверху для ноутбука и мягкая — снизу для коленей, поэтому вы можете смотреть видео на YouTube, слушать музыку или работать с документами, а ваш ноутбук всегда будет в безопасном и устойчивом положении, где бы вы ни находились.