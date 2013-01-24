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Беспроводная связь с телевизором

SLV4200/12
Общая оценка / 5
1 награда
  • Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре
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    Беспроводная связь с телевизором

    SLV4200/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

    Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводная связь с телевизором

    Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

    Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

    Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

    Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Беспроводная связь с телевизором

    Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

    Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

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      Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

      Защита от помех

      Все необходимое входит в комплект

      Комплект поставки устройства включает в себя все необходимое, что позволяет получить желаемый результат без необходимости возвращаться в магазин и приобретать дополнительные принадлежности.

      Без кабелей на полу, без необходимости сверления отверстий в стене или потолке

      Без кабелей на полу, без необходимости сверления отверстий в стене или потолке

      Используется совместно с кабельной телеприставкой, спутниковым ресивером и другими устройствами

      Используется совместно с кабельной телеприставкой, спутниковым ресивером и другими устройствами

      С помощью пульта ДУ

      С помощью пульта ДУ

      Соедините одновременно два устройства

      Простой способ переключения между любыми двумя устройствами, не требующий перенастройки всей системы домашнего кинотеатра. Беспроводная связь с телевизором предусматривает два отдельных входа; каждый вход имеет собственный разъем SCART, что позволяет подсоединить одновременно два аудио/видеоустройства.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        Ширина
        18,2  см
        Высота
        8  см
        Глубина
        12  см
        Вес
        0,425  кг

      • Тюнер/прием/передача

        Местоположение антенны
        • Изображения и звука: внутренний
        • Расширитель RC: внутренний
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Типичный диапазон внутри помещения
        15-35 м
        Типичный диапазон вне помещения
        35 м
        Поддерж. частота несущей ИК-сигнала
        30-57 кГц
        Частотный диапазон
        изображение и звук: 5,8 ГГц; расширитель ДУ: 433 МГц  МГц
        Удлинитель пульта ДУ
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        2 x 9 В постоянного тока, 300 мА

      • Размеры

        Температура (рабочая)
        От +5ºC до +35ºC

      • Питание

        Источник питания
        • Адаптер постоянного/переменного тока
        • 220—240 В

      • Ресивер

        Выход SCART
        Выходы CVBS, аудио Л+П

      • Передатчик

        SCART 1
        Входы CVBS, аудио Л+П
        RCA
        CVBS, аудио Л, аудио П

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 46879 8
        Вес брутто
        4,82  кг
        Вес нетто
        3,2812  кг
        Количество потребительских упаковок
        4
        Вес упаковки
        1,5388  кг
        Высота
        30,8  см
        Длина
        36,9  см
        Ширина
        28,7  см

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        14,4  см
        EAN
        87 12581 46875 0
        Вес брутто
        1,0807  кг
        Высота
        17,7  см
        Вес нетто
        0,8203  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,2604  кг
        Ширина
        27,4  см

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