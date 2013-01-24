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Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре
Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре
Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.
Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре
Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре
Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.
Комплект поставки устройства включает в себя все необходимое, что позволяет получить желаемый результат без необходимости возвращаться в магазин и приобретать дополнительные принадлежности.
Без кабелей на полу, без необходимости сверления отверстий в стене или потолке
Используется совместно с кабельной телеприставкой, спутниковым ресивером и другими устройствами
С помощью пульта ДУ
Простой способ переключения между любыми двумя устройствами, не требующий перенастройки всей системы домашнего кинотеатра. Беспроводная связь с телевизором предусматривает два отдельных входа; каждый вход имеет собственный разъем SCART, что позволяет подсоединить одновременно два аудио/видеоустройства.
Габариты изделия
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Размеры
Питание
Ресивер
Передатчик
Внешняя упаковка
Размеры упаковки