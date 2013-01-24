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Saeco Xelsis

Автоматическая кофемашина

SM7684/00
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco Самая технологичная кофемашина Saeco Самая технологичная кофемашина Saeco
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    Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

    SM7684/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самая технологичная кофемашина Saeco

    До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах

    Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

    Самая технологичная кофемашина Saeco

    До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах

    Самая технологичная кофемашина Saeco

    До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах

    Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

    Самая технологичная кофемашина Saeco

    До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах

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      Самая технологичная кофемашина Saeco

      • 15 видов кофе
      • Система Latteduo
      • Титановая передняя панель
      • Регулируемая кофемолка, 12 степеней
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

      Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

      Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

      Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

      Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

      Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

      HygieSteam: автоматическая очистка для удаления 99,99 % остатков молока

      HygieSteam: автоматическая очистка для удаления 99,99 % остатков молока

      Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки

      LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

      LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

      Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки. Две порции готовятся одновременно.

      Наша новая сенсорная технология настройки Coffee Equalizer

      Наша новая сенсорная технология настройки Coffee Equalizer

      Интерактивное меню безграничной настройки приготовления в Coffee Equalizer™. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус, количество и объем молочной пены, а также порядок наливания кофе и молока.

      Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

      Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

      Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.

      Наш самый большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Наш самый большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например "флэт уайт" и американо

      6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

      6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

      На удобном дисплее имеется 6 профилей для сохранения любимых настроек приготовления

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      Наш самый большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Наш самый большой контейнер для зерен вмещает до 450 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Щеточка для чистки
        • Смазка для варочной группы
        • Контейнер для молока
        • Фильтр для воды AquaClean

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь / пластик ABS

      • Общие характеристики

        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка количества молочной пены
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулировка объема кофе
        • Регулируемая температура
        • Профили пользователя
        • Регулируемый порядок подачи кофе и молока
        • Регулируемый вкус кофе
        Настройки помола
        12
        Количество пользователей
        8
        Тип бойлера
        Бойлер из нержавеющей стали
        Тип кувшина
        Контейнер для молока
        Тип дисплея
        TFT
        Регулируемый по высоте носик
        75–148  миллиметра
        Молочное решение
        Технология Latte Perfetto
        Пользовательский интерфейс
        Сенсорная панель управления
        Особые функции
        Приготовление молотого кофе

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Маркировка энергоэффективности
        Класс B*
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5  Вт

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,6  л
        Емкость контейнера для отходов
        14  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,7  л
        Емкость для зерен
        450  г
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Страна изготовления
        Италия
        Емкость поддона для капель
        500  мл

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        283 x 489 x 393  миллиметра

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируемый
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3
        Профили пользователя
        6

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Резервуар для воды со светодиодной подсветкой
        Да
        Функция подогрева молока
        Да

      • Дизайн

        цвет
        • Черный
        • Титан

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            • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки
            • Маркировка энергоэффективности: класс B* по сравнению со Swiss Energy Label и на основании стандартного метода измерений EN 60661.